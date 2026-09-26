Öt milliárd forintot irányított át laktanyafelújításra a honvédelmi minisztérium

A tárcavezető ismertette, hogy a választások után értesült a korábbi honvédelmi miniszter irodáinak felújítására szánt 18 milliárd forintos keretről. Ezt a beruházási folyamatot a miniszter állítása szerint azonnal leállította, az idei évre tervezett 5 milliárd forintot pedig a laktanyák rendbetételére irányította át.

A források átcsoportosításának köszönhetően országszerte több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházás vette kezdetét, vagy fejeződött be a közelmúltban.

A projektek során átfogóan újítják fel a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is.

Mind-mind olyan kicsinek tűnő beruházások ezek, amelyek a mindennapokban sokat segítenek abban, hogy jó hangulatban teljesítsenek szolgálatot a katonák

– fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva, hogy az állomány élet- és munkakörülményeinek javítása kulcsfontosságú.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a honvédség tagjai folyamatosan helytállnak a mindennapokban, legyen szó katasztrófahelyzetekről – mint például a paksi vízszállítás vagy a tűzoltási feladatok –, vagy a lőtereken és gyakorlótereken zajló felkészülésről.

Nem luxusberuházásokra és milliárdos tanácsadói szerződésekre van szükség, hanem arra, hogy a katonák a lehető legjobb körülmények között tudjanak felkészülni arra, amire az életüket feltették

– tette hozzá, megköszönve a katonák elkötelezett munkáját.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert