Öt milliárd forintot irányított át laktanyafelújításra a honvédelmi minisztérium

A tárcavezető ismertette, hogy a választások után értesült a korábbi honvédelmi miniszter irodáinak felújítására szánt 18 milliárd forintos keretről. Ezt a beruházási folyamatot a miniszter állítása szerint azonnal leállította, az idei évre tervezett 5 milliárd forintot pedig a laktanyák rendbetételére irányította át.
A források átcsoportosításának köszönhetően országszerte több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházás vette kezdetét, vagy fejeződött be a közelmúltban.
A projektek során átfogóan újítják fel a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is.
Mind-mind olyan kicsinek tűnő beruházások ezek, amelyek a mindennapokban sokat segítenek abban, hogy jó hangulatban teljesítsenek szolgálatot a katonák
– fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva, hogy az állomány élet- és munkakörülményeinek javítása kulcsfontosságú.
A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a honvédség tagjai folyamatosan helytállnak a mindennapokban, legyen szó katasztrófahelyzetekről – mint például a paksi vízszállítás vagy a tűzoltási feladatok –, vagy a lőtereken és gyakorlótereken zajló felkészülésről.
Nem luxusberuházásokra és milliárdos tanácsadói szerződésekre van szükség, hanem arra, hogy a katonák a lehető legjobb körülmények között tudjanak felkészülni arra, amire az életüket feltették
– tette hozzá, megköszönve a katonák elkötelezett munkáját.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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