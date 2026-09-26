Radikálisan átalakul Budapest gyalogosközlekedése

A 2024 végén kezdeményezett stratégia ütemterve szerint

2030-ra a fővárosi villamosmegállók legalább felét teljes körűen akadálymentesítik,

2035-re pedig az összes közúti aluljáróval rendelkező csomópontot alkalmassá teszik a korlátozásmentes átkelésre. A hosszabb távú tervek között szerepel, hogy a főutak beépített szakaszain mindenhol biztonságos, akadálymentes járdák és sűrűbb átkelőhelyek létesüljenek.

Emellett 2040-re minden lakóutcát forgalomcsillapított övezetbe sorolnak, ami lassabb és biztonságosabb haladásra ösztönzi az autósokat.

A program végrehajtásával 2050-ig kétszáz új gyalogátkelőhelyet alakítanak ki a fővárosban.

Ez a fejlesztési irány szorosan illeszkedik a Budapest Mobilitási Tervhez, amely 80 százalékos részarányt irányoz elő a fenntartható közlekedési módok – a közösségi közlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás – számára. Jelenleg a budapestiek 60 százaléka használja a közösségi közlekedést, így ők gyalogosként is közvetlenül érintettek az infrastruktúra minőségében.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy a város élhetősége, valamint a környezet- és klímavédelmi célok elérése érdekében elengedhetetlen a gyalogos közlekedés kiemelt támogatása.

Budapesten a dugókat ugyanis nem a gyalogosok, hanem az autóforgalom és a túlzott motorizáció okozza, a parkolás pedig elvonja a helyet azoktól a funkcióktól – padoktól, növényektől, árnyékot adó fáktól –, amelyek egy utcát élhetővé és barátságossá tesznek

– mutatott rá a miniszter.

A stratégia alapvető célja egy olyan hálózat létrehozása, amely a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedők számára is biztonságos és könnyen hozzáférhető. A miniszter bízik abban, hogy a fővárosi példát más hazai nagyvárosok is követik majd a saját akadálymentesítési programjaik kidolgozásakor.

Közlekedési miniszterként azon fogok dolgozni, hogy az ilyen kezdeményezéseket országosan is előmozdítsuk és támogassuk

– tette hozzá a tárcavezető.

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