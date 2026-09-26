Rendkívüli lépésre kényszerültek a szakemberek a bajba jutott hazai tónál

Folyamatosan figyeli a Velencei-tó vízminőségét az az automata mérőbója, amelyet a szélsőséges időjárás és a drasztikusan csökkenő vízszint miatt nemrégiben (át)telepítettek a szakemberek. Az eszköz valós idejű adatokkal segíti a kedvezőtlen ökológiai folyamatok korai felismerését, így szükség esetén még a helyzet súlyosbodása előtt be lehet avatkozni.

Az OVF közleményében hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek és különösen az idei esztendő szélsőséges hidrológiai viszonyai fokozottan sérülékennyé tették a tavat. A tartós csapadékhiány miatt a vízszint lecsökkent, ami a víz erős betöményedéséhez és a sótartalom drasztikus emelkedéséhez vezetett. Ezzel párhuzamosan az algák tömegesen elszaporodtak, a keleti medencében pedig kiugróan magas klorofillértékeket mértek. Bár a Velencei-tó természetéből adódóan szikes jellegű, az alacsony vízállás, a hőség és az erős párolgás miatt idén augusztus 8-án

az elmúlt öt év legmagasabb, oldottanyag-tartalomra utaló értékét (10 002 µS/cm) regisztrálták.

A romló folyamatok megállítása érdekében a vízügyi szakemberek még júniusban helyezték át a napelemmel és akkumulátorral működő mérőállomást a Maconkai-víztározóból a Velencei-tó Fürdető nevű területére. A bója negyedóránként vizsgálja a vízhőmérsékletet, a pH-értéket, a sótartalmat, az oldott oxigént, a zavarosságot, valamint a kékalga- és klorofilljellemzőket, az adatokat pedig félóránként továbbítja egy online adatbázisba. A mérőszonda mélysége egy csörlővel állítható: a rendkívül alacsony vízállás miatt jelenleg mindössze 20 centiméteres mélységben mér, szemben a korábbi 40-60 centiméterrel.

A sűrű adatgyűjtés létfontosságú, mivel a vízminőség akár egyetlen napon belül is drasztikusan megváltozhat. Az oldott oxigén mennyisége és az algák aktivitása a napszaktól függően erősen ingadozik, egy hirtelen jött szeles időszak pedig pillanatok alatt felkeverheti az üledéket, azonnal megnövelve a víz zavarosságát.

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