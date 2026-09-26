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Tisza-kormány: elkészült a belügyi ágazattal kapcsolatos törvénycsomag, zajlik a csatlakozás az Európai Ügyészséghez
Gazdaság

Tisza-kormány: elkészült a belügyi ágazattal kapcsolatos törvénycsomag, zajlik a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Portfolio
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Görög Márta igazságügyi miniszter közleményben tájékoztatott az európai ügyészséggel kapcsolatos csatlakozási folyamat állapotáról. Mint a közlemény kiemelte: jelenleg a magyar jogszabályok megalkotása zajlik annak érdekében, hogy elkezdődhessen az a jelölési folyamat, amely végén a Tanács választ a legmegfelelőbb jelölt közül. Pósfai Gábor bejelentette, hogy megszületett a rendvédelmi dolgozók helyzetét rendező törvényjavaslat, amely mintegy 30 egyéb jogszabályt fog módosítani. A részleteket a következő napokban, fokozatosan hozzák nyilvánosságra.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Visszatért Kaposvárra a korábban nagy botrányt kiváltó Rippl-Rónai festmény

A "Medgyessy olvas" hazatért - posztolta ki Lőrincz Viktória, terület- és vidékfejlesztési miniszter. A poszt szerint a híres, Rippl-Rónai József által festett műalkotást Baka András köztársasági elnök jutatta vissza a kaposvári múzeumnak.

A festmény még tavaly került be a köztudatba, amikor a volt köztársasági elnök, Sulyok Tamás felesége, Nagy Zsuzsanna meglátogatta a múzeumot. A közvéleményben akkor elterjedt értelmezés szerint Nagy Zsuzsanna "válogathatott" a festmények között. Később a festmény kölcsönbe a köztársasági elnöki hivatalba került, hivatalosan a kaposvári önkormányzat döntött a festményről.

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Parlamenti képviselőkkel egyeztetett Lannetr Judit

Az oktatás területén zajló munkáról és a tervezett változásokról egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kormánypárti frakció képviselőivel a Parlamentben - közölte Lannert Judit tárcavezető Facebook-bejegyzésében szombaton.

Mint írta, az egyeztetésen részt vett Borbély-Pecze Tibor Bors, a szakképzési, felnőttkori tanulási és ifjúságpolitikai stratégiáért felelős helyettes államtitkár, Sinka Edit, a Klebelsberg Központ elnöke, valamint Kapronczai Balázs, a minisztérium parlamenti államtitkára is.

Tájékoztattuk a képviselőket az oktatás területén zajló munkáról és a tervezett változásokról, ők pedig megosztották velünk a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat

- írta Lannert Judit. Hangsúlyozta: a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg, és az egyes térségekben már bevált jó gyakorlatokból máshol is tanuljanak.

A miniszter szerdán ugyancsak a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az év végére készül el a magyar oktatás stratégiája. Lannert Judit emlékeztetett arra, hogy új Nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után "élesítik" majd.

A miniszter kiemelte, mindezekről nem egyedül dönt majd a minisztérium, hanem többségi konszenzusra építi az új oktatási rendszert, ennek érdekében az elmúlt hónapokban több száz egyeztetést folytattak, és egyre szélesebb körben teszik majd meg.

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Elkészült a rendvédelmi dolgozókkal kapcsolatos törvénymódosítás - Fel is villantották az egyik intézkedést

Több mint harminc törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomag készült el a belügyi ágazatban dolgozók adminisztratív terheinek csökkentésére és megbecsültségük növelésére. Ennek egyik elsőként bejelentett eleme a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szabadságának és juttatásainak emelése – derült ki Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-bejegyzéséből.

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Elkészült a rendvédelmi dolgozókkal kapcsolatos törvénymódosítás - Fel is villantották az egyik intézkedést
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Bejelentést tett az Igazságügyi Minisztérium, így áll a csatlakozási folyamat az Európai Ügyészséghez

Már készülnek a magyar európai ügyész kiválasztásának szabályai, a keretrendszer kidolgozásán az Igazságügyi Minisztérium szakmai munkacsoportja dolgozik. Magyarországnak három független, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező jelöltet kell felterjesztenie Brüsszelbe, akik közül az Európai Unió Tanácsa nevezi ki a hazánkat képviselő tisztségviselőt az Európai Ügyészség (EPPO) testületébe, míg a hazai nyomozásokat az itt dolgozó európai delegált ügyészek irányítják majd - írta az Igazságügyi Minisztérium.

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Bejelentést tett az Igazságügyi Minisztérium, így áll a csatlakozási folyamat az Európai Ügyészséghez
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Tegnapi híreink összefoglalója

  • Tizennégy magyar nagykövetet és külképviselet-vezetőt mentettek fel posztjáról. A felmentettek között van többek között az ankarai, pekingi, berni, helsinki, újdelhi és canberrai nagykövet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ-képviselője is. 
  • Több mint tízmilliárd forintot fizetett ki az előző kormány egy olyan elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszerért (E-ING), amely a 2026-os felülvizsgálat során alig 50 százalékos készültséget mutatott. A súlyos hiányosságok és a valótlan teljesítésigazolások miatt a kormány büntetőfeljelentést tesz, a kivitelezővel kötött szerződést felbontotta, és saját szakembereivel az év végéig befejezi a projektet - jelentette be Tanács Zoltán miniszter a Facebookon.
  • Slánicz Béla veszi át a Magyar Államkincstár vezetését 2026. szeptember 28-tól. Az új elnök fő feladata az intézmény modernizálása, a kifizetési rendszerek megújítása, valamint az informatikai és gazdálkodási folyamatok hatékonyabbá tétele lesz – jelentette be közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter.
  • A dízeltámogatás első részletét 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai alapján, azt nem kell külön igényelni - tudatta a NAV az MTI-vel pénteken.
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