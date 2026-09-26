Tisza-kormány: elkészült a belügyi ágazattal kapcsolatos törvénycsomag, zajlik a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Az oktatás területén zajló munkáról és a tervezett változásokról egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kormánypárti frakció képviselőivel a Parlamentben - közölte Lannert Judit tárcavezető Facebook-bejegyzésében szombaton.

Mint írta, az egyeztetésen részt vett Borbély-Pecze Tibor Bors, a szakképzési, felnőttkori tanulási és ifjúságpolitikai stratégiáért felelős helyettes államtitkár, Sinka Edit, a Klebelsberg Központ elnöke, valamint Kapronczai Balázs, a minisztérium parlamenti államtitkára is.

Tájékoztattuk a képviselőket az oktatás területén zajló munkáról és a tervezett változásokról, ők pedig megosztották velünk a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat

- írta Lannert Judit. Hangsúlyozta: a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg, és az egyes térségekben már bevált jó gyakorlatokból máshol is tanuljanak.

A miniszter szerdán ugyancsak a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az év végére készül el a magyar oktatás stratégiája. Lannert Judit emlékeztetett arra, hogy új Nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után "élesítik" majd.

A miniszter kiemelte, mindezekről nem egyedül dönt majd a minisztérium, hanem többségi konszenzusra építi az új oktatási rendszert, ennek érdekében az elmúlt hónapokban több száz egyeztetést folytattak, és egyre szélesebb körben teszik majd meg.