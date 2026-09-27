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Az Etna miatt szünetel a forgalom a Catania repülőterén
Gazdaság

Az Etna miatt szünetel a forgalom a Catania repülőterén

Portfolio
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Az Etna vulkán hamukibocsátása miatt vasárnap továbbra is szünetelt a légi forgalom a szicíliai Catania repülőterén, amely Olaszország ötödik legforgalmasabb légikikötője.

A repülőteret üzemeltető SAC közleménye szerint vasárnap 23:59-ig, (közép-európai idő szerint)

minden járat üzemelését felfüggesztették.

Az utasoktól azt kérik, hogy indulás előtt mindenképpen egyeztessenek a légitársaságukkal járataik aktuális állapotáról.

Európa legmagasabb és legaktívabb tűzhányója rendszeresen okoz fennakadásokat a cataniai légi forgalomban. Az idei nyáron különösen intenzív volt a hamuszórás, ami a csúcsszezonban több ezer utast érintett.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Salvatore Allegra/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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