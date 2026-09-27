Baljós jeleket rögzítettek a műholdak: csendben süllyed az Egyesült Államok partvidéke

A kutatók több mint 190 millió műholdas mérési adatpontot elemeztek a 2007 és 2020 közötti időszakból, amelyek radarjelek segítségével rögzítették a földfelszín függőleges mozgását, vagyis emelkedését és süllyedését. Az eredmények szerint

a tengerparti területek 71,5 százaléka évi 0,1 centiméternél gyorsabban süllyed,

míg közel felükön, mintegy 43 százalékukon legalább évi 0,2 centiméteres,

közel negyedükön, 23,3 százalékukon pedig évi 0,3 centiméteres vagy ennél is nagyobb mértékű süllyedést tapasztaltak.

A leggyorsabb ütemű süllyedést az Egyesült Államok déli részén, a Mexikói-öböl partvidékén mérték, de a keleti parton is szinte mindenhol kimutatható volt a jelenség. Emelkedést csak a nyugati part egyes szakaszain regisztráltak. A kutatók hangsúlyozzák, hogy éppen emiatt nem létezik univerzális megoldás, vagyis a beavatkozásokat minden esetben a helyi adottságokhoz kell igazítani.

A partvidék süllyedésének részben természetes okai vannak, mint a delta- és vizes élőhelyek üledékeinek természetes tömörödése, valamint a legutóbbi jégkorszak óta tartó, úgynevezett glaciális izosztatikus alkalmazkodás, vagyis a földkéreg lassú függőleges mozgása. Ugyanakkor emberi tényezők is közrejátszanak a folyamatban, elsősorban a talajvíz túlzott kitermelése a lakossági, ipari és mezőgazdasági igények kielégítésére, bár ezt a tényezőt a kutatók közvetlenül nem vizsgálták.

A tanulmány becslése alapján összesen

mintegy 84,3 millió ember él a süllyedés által érintett tengerparti területeken az Egyesült Államokban.

Közülük 67,1 millióan enyhe, 14 millióan közepes, 3,2 millióan pedig erős süllyedésnek kitett övezetben laknak. A kutatók a Katrina hurrikánt hozták fel példaként arra, hogy a süllyedés miként csökkenti a gátak, védőfalak és vízelvezetők hatékonyságát, miközben jelentősen megterheli a kulcsfontosságú infrastruktúrát, köztük az utakat, hidakat, épületeket és csővezetékeket.

A szerzők külön felhívják a figyelmet arra, hogy a legnagyobb kockázatnak kitett közösségek gyakran a legkevésbé képesek az alkalmazkodásra. A társadalom peremén élőket az árvizekhez hasonló katasztrófák aránytalanul súlyosan érintik, a hatások pedig az idő múlásával halmozódnak. A szakértők szerint a süllyedési adatokat elengedhetetlen lenne beépíteni a tengerparti övezetek területrendezési és infrastrukturális beruházási döntéseibe.

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