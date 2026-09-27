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Baljós jeleket rögzítettek a műholdak: csendben süllyed az Egyesült Államok partvidéke
Gazdaság

Baljós jeleket rögzítettek a műholdak: csendben süllyed az Egyesült Államok partvidéke

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Az Egyesült Államok partvidékének több mint 70 százaléka évről évre süllyed, ami több tízmillió embert érint közvetlenül. Ez derül ki a Tufts Egyetem és a Virginia Tech kutatóinak a Communications Earth & Environment folyóiratban megjelent friss tanulmányából, amely az első országos léptékű, statisztikailag megalapozott felmérést nyújtja az amerikai partvidék süllyedéséről - írta a Science Alert.

A kutatók több mint 190 millió műholdas mérési adatpontot elemeztek a 2007 és 2020 közötti időszakból, amelyek radarjelek segítségével rögzítették a földfelszín függőleges mozgását, vagyis emelkedését és süllyedését. Az eredmények szerint

  • a tengerparti területek 71,5 százaléka évi 0,1 centiméternél gyorsabban süllyed,
  • míg közel felükön, mintegy 43 százalékukon legalább évi 0,2 centiméteres,
  • közel negyedükön, 23,3 százalékukon pedig évi 0,3 centiméteres vagy ennél is nagyobb mértékű süllyedést tapasztaltak.

A leggyorsabb ütemű süllyedést az Egyesült Államok déli részén, a Mexikói-öböl partvidékén mérték, de a keleti parton is szinte mindenhol kimutatható volt a jelenség. Emelkedést csak a nyugati part egyes szakaszain regisztráltak. A kutatók hangsúlyozzák, hogy éppen emiatt nem létezik univerzális megoldás, vagyis a beavatkozásokat minden esetben a helyi adottságokhoz kell igazítani.

A partvidék süllyedésének részben természetes okai vannak, mint a delta- és vizes élőhelyek üledékeinek természetes tömörödése, valamint a legutóbbi jégkorszak óta tartó, úgynevezett glaciális izosztatikus alkalmazkodás, vagyis a földkéreg lassú függőleges mozgása. Ugyanakkor emberi tényezők is közrejátszanak a folyamatban, elsősorban a talajvíz túlzott kitermelése a lakossági, ipari és mezőgazdasági igények kielégítésére, bár ezt a tényezőt a kutatók közvetlenül nem vizsgálták.

A tanulmány becslése alapján összesen

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mintegy 84,3 millió ember él a süllyedés által érintett tengerparti területeken az Egyesült Államokban.

Közülük 67,1 millióan enyhe, 14 millióan közepes, 3,2 millióan pedig erős süllyedésnek kitett övezetben laknak. A kutatók a Katrina hurrikánt hozták fel példaként arra, hogy a süllyedés miként csökkenti a gátak, védőfalak és vízelvezetők hatékonyságát, miközben jelentősen megterheli a kulcsfontosságú infrastruktúrát, köztük az utakat, hidakat, épületeket és csővezetékeket.

A szerzők külön felhívják a figyelmet arra, hogy a legnagyobb kockázatnak kitett közösségek gyakran a legkevésbé képesek az alkalmazkodásra. A társadalom peremén élőket az árvizekhez hasonló katasztrófák aránytalanul súlyosan érintik, a hatások pedig az idő múlásával halmozódnak. A szakértők szerint a süllyedési adatokat elengedhetetlen lenne beépíteni a tengerparti övezetek területrendezési és infrastrukturális beruházási döntéseibe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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