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Beütött a krízis Franciaországban: sokan a sárgamellényes tüntetések visszatérésétől tartanak
Gazdaság

Beütött a krízis Franciaországban: sokan a sárgamellényes tüntetések visszatérésétől tartanak

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Az iráni háború kitörése óta meredeken emelkedő üzemanyagárak egyre súlyosabban érintik a francia kisvállalkozókat és a vidéki közösségeket, ahol az emberek megélhetése szorosan függ az olcsó energiától. A kormány újabb segélycsomagot jelentett be, miközben sokan a sárgamellényes tüntetések visszatérésétől tartanak - közölte az ABC News.

Kevin és Sandrine Luce péksége a Párizstól 90 kilométerre északra fekvő Saint-Just-en-Chaussée-ben márciusban még 2230 euróért vásárolt 2000 liter fűtőolajat a kemencéhez, múlt héten viszont már nagyjából ugyanennyit fizetett mindössze 1200 literért. A francia pékszövetség adatai szerint az ország több mint 34 ezer pékségének mintegy negyede olaj- vagy gáztüzelésű kemencét használ, így az áremelkedés az egész ágazatot érinti.

Ez a plusz energiaköltség kieső jövedelem, vagyis olyan fizetés, amit nem tudunk felvenni, olyan béremelés, amit nem tudunk megadni, és olyan beruházás, amit nem tudunk megvalósítani

– mondta Luce.

Az energiaválság különösen súlyosan érinti a vidéki Franciaországot. Az ország területének közel 90 százalékát kitevő kistérségekben mintegy 21 millió ember él, akik a korlátozott tömegközlekedés miatt nagyrészt autózásra kényszerülnek. A helyzet kísértetiesen emlékeztet a sárgamellényes mozgalom időszakára, amelyet szintén az üzemanyagárak emelkedése robbantott ki Macron elnök első ciklusa idején, és amely hónapokig tartó, időnként erőszakos tüntetésekbe torkollott.

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A francia kormány ezen a héten egy mintegy 450 millió eurós segélycsomagot jelentett be. A támogatás kiterjed a legalább 15 kilométerről ingázókra, valamint 5,8 millió háztartás téli energiaszámláihoz nyújt 48 és 277 euró közötti hozzájárulást.

Christine Loir, a Nemzeti Tömörülés parlamenti képviselője szerint az általa képviselt normandiai választókerületben a lakások több mint tíz százalékát fűtőolajjal fűtik, és

sok családnak nincs pénze korszerűbb fűtésre vagy szigetelésre váltani.

A képviselő a fűtőolajra kivetett adó csökkentését szorgalmazza, megjegyezve, hogy egyes választói már arról beszélnek, télen a fűtés és az étel között kell majd választaniuk.

A Luce házaspár mindeközben nem emeli az árakat, az alapbagett 1 euró, a hagyományos pedig 1,10 euró maradt. "Nem változtatom meg az árat. Nem pótolná a veszteséget, a vásárlóink pedig árulásnak éreznék. Ők már otthon is eleget fizetnek" – mondta Kevin Luce.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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