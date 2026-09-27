Donald Trump is megszólalt: hatalmas terrorcsapást terveztek a Nagy-Britanniában lévő amerikai bázis ellen

A brit terrorelhárítás tájékoztatása szerint a hajnali órákban érkezett bejelentés három gyanús járműről, amelyek a nyugat-angliai bázis felé haladtak. A fegyveres rendőrök által elfogott öt férfit terrorcselekmény előkészítésének gyanújával helyezték letartóztatásba. A nyomozáshoz közel álló források szerint a legvalószínűbb indítékként
az iráni szálat vizsgálják, de az orosz szabotázsakciót és az iszlamista hátteret sem zárják ki.
Az ügyről korábban itt számoltunk be:
A támaszpont körül 400 méteres biztonsági zónát állítottak fel, miközben a tűzszerészek átvizsgálták a járműveket. A közeli településről 85 háztartást evakuáltak. A Reuters tudósítói arról számoltak be, hogy más, az amerikaiak által használt bázisokon is megerősítették a biztonságot, így a kelet-angliai RAF Lakenheath és RAF Mildenhall kapuinál páncélozott járművek és katonák jelentek meg.
Donald Trump amerikai elnök "fantasztikusnak" nevezte az akciót, hozzátéve, hogy a gyanúsítottakat brit-amerikai együttműködésben már régóta megfigyelés alatt tartották.
Nagy kárt akartak okozni a támaszpontunkban
– mondta az elnök újságíróknak.
A bejelentést egy helyi gazdálkodó tette, aki egy rendezvényről hazafelé tartva vette észre a furgonokat és a gyanúsan viselkedő férfiakat. A Daily Telegraph lapnak elmondta, hogy maszkos, "közel-keleti kinézetű" fiatalokat látott szétszéledni a fák között, miközben egyesek a légibázis felé futottak. A helyi önkormányzati képviselő, Tristan Wilkinson megerősítette, hogy a bázis körül már mintegy hat héttel korábban fokozták a megfigyelést egy konkrét iráni fenyegetés nyomán.
A brit kormány – amely engedélyezte az Egyesült Államoknak, hogy a Fairfordban állomásozó bombázókkal csapást mérjen a Hormuzi-szorosban hajókat támadó iráni rakétaállásokra – már júliusban jelezte készültségét az esetleges támadások elhárítására. Ezt megelőzően az iráni Forradalmi Gárda nyíltan figyelmeztette Londont, hogy az amerikai csapásokhoz használt bázisokat jogos célpontnak tekinti. Andy Burnham miniszterelnök megköszönte a rendőrség és a fegyveres erők munkáját, és folyamatos tájékoztatást kap az ügy fejleményeiről.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Ben Birchall/PA Images via Getty Images
Donald Trump is megszólalt: hatalmas terrorcsapást terveztek a Nagy-Britanniában lévő amerikai bázis ellen
Egy helyi lakos bejelentése nyomán cselekedtek.
Visszafordíthatatlan billenőpontokhoz közelítünk: minden egyes tizedfoknyi emelkedéssel és minden eltelt évvel fokozódik a nyomás
Tovább fűti az emberiség a Földet.
Magyar Péter: hétfőn több kiemelt korrupciós ügyben jön nyomozás, két politikust átadnak a nyomozóknak
"A Tisztítótűz művelet keretében megkezdődik a partraszállás."
Figyelmeztetés érkezett Európának: Amerikába menekülnek a nagyvállalatok a szigorú AI-szabályok elől
A kontinentális Európa lemaradóban.
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Megmutatjuk, mire érdemes most figyelni.
Bill Gates kiakadt, azonnali lépéseket sürget az AI súlyos veszélyei miatt, még a vészleállító is kevés lesz
"Az önszabályozás nem elegendő, és szövetségi szintű jogalkotásra van szükség."
Éledezik Kína, de még hosszú az út
És tele van bizonytalansággal is.
Terrorellenes akció az amerikai nehézbombázók támaszpontjánál: gyanús furgonok miatt zárták le a környéket
Öt embert vettek őrizetbe vasárnap.
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás
Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az igényeiket jobban kielégíti. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, ha még
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.