Donald Trump is megszólalt: hatalmas terrorcsapást terveztek a Nagy-Britanniában lévő amerikai bázis ellen

Öt férfit vett őrizetbe a brit rendőrség vasárnap hajnalban a RAF Fairford katonai támaszpont közelében, terrorizmus és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. Az Egyesült Államok által az Irán elleni csapásokhoz használt légibázis ellen tervezett támadás elkövetőit egy helyi lakos bejelentése nyomán fogták el.

A brit terrorelhárítás tájékoztatása szerint a hajnali órákban érkezett bejelentés három gyanús járműről, amelyek a nyugat-angliai bázis felé haladtak. A fegyveres rendőrök által elfogott öt férfit terrorcselekmény előkészítésének gyanújával helyezték letartóztatásba. A nyomozáshoz közel álló források szerint a legvalószínűbb indítékként

az iráni szálat vizsgálják, de az orosz szabotázsakciót és az iszlamista hátteret sem zárják ki.

Az ügyről korábban itt számoltunk be:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 27. Terrorellenes akció az amerikai nehézbombázók támaszpontjánál: gyanús furgonok miatt zárták le a környéket

A támaszpont körül 400 méteres biztonsági zónát állítottak fel, miközben a tűzszerészek átvizsgálták a járműveket. A közeli településről 85 háztartást evakuáltak. A Reuters tudósítói arról számoltak be, hogy más, az amerikaiak által használt bázisokon is megerősítették a biztonságot, így a kelet-angliai RAF Lakenheath és RAF Mildenhall kapuinál páncélozott járművek és katonák jelentek meg.

Donald Trump amerikai elnök "fantasztikusnak" nevezte az akciót, hozzátéve, hogy a gyanúsítottakat brit-amerikai együttműködésben már régóta megfigyelés alatt tartották.

Nagy kárt akartak okozni a támaszpontunkban

– mondta az elnök újságíróknak.

A bejelentést egy helyi gazdálkodó tette, aki egy rendezvényről hazafelé tartva vette észre a furgonokat és a gyanúsan viselkedő férfiakat. A Daily Telegraph lapnak elmondta, hogy maszkos, "közel-keleti kinézetű" fiatalokat látott szétszéledni a fák között, miközben egyesek a légibázis felé futottak. A helyi önkormányzati képviselő, Tristan Wilkinson megerősítette, hogy a bázis körül már mintegy hat héttel korábban fokozták a megfigyelést egy konkrét iráni fenyegetés nyomán.

A brit kormány – amely engedélyezte az Egyesült Államoknak, hogy a Fairfordban állomásozó bombázókkal csapást mérjen a Hormuzi-szorosban hajókat támadó iráni rakétaállásokra – már júliusban jelezte készültségét az esetleges támadások elhárítására. Ezt megelőzően az iráni Forradalmi Gárda nyíltan figyelmeztette Londont, hogy az amerikai csapásokhoz használt bázisokat jogos célpontnak tekinti. Andy Burnham miniszterelnök megköszönte a rendőrség és a fegyveres erők munkáját, és folyamatos tájékoztatást kap az ügy fejleményeiről.

Forrás: Reuters

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