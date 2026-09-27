Fontos változást jelentett be a Magyar Posta: sokaknak kell cselekedniük napokon belül

A Magyar Posta korábbi döntése értelmében a 2017. július 24. előtt kiadott, határozatlan idejű meghatalmazások fokozatosan érvényüket vesztik. Ennek első ütemeként a több mint huszonöt éve kiállított okiratok érvényessége szűnik meg a napokban.

A megújításra két egyszerű megoldás kínálkozik. A legkényelmesebb az online ügyintézés, amely az eMeghatalmazás felületén, egy előzetes ÉnPostám-regisztrációt és hitelesítést követően pillanatok alatt elvégezhető. Akik a személyes ügyintézést részesítik előnyben, bármelyik postahivatalban leadhatják a vállalat honlapjáról letölthető, előre kitöltött nyomtatványt.

A meghatalmazás ugyan korlátozható csupán bizonyos küldeménytípusokra – például hivatalos iratokra vagy nyugdíjutalványra –,

a gyakorlatban az ügyfelek többsége a minden postai küldeményre kiterjedő, általános megbízást választja a személyes átadást igénylő levelek és csomagok átvételéhez.

A további részletek és a papíralapú ügyintézéshez szükséges nyomtatványok itt találhatók.

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