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Fontos változást jelentett be a Magyar Posta: sokaknak kell cselekedniük napokon belül
Gazdaság

Fontos változást jelentett be a Magyar Posta: sokaknak kell cselekedniük napokon belül

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Szeptember 30-án érvényüket veszítik az 1999. december 31. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások. Akik továbbra is megbízottjuk útján szeretnék átvenni küldeményeiket, azoknak már csak néhány napjuk maradt a dokumentum megújítására, amelyet személyesen és online is gyorsan elintézhetnek - írta a Magyar Posta.

A Magyar Posta korábbi döntése értelmében a 2017. július 24. előtt kiadott, határozatlan idejű meghatalmazások fokozatosan érvényüket vesztik. Ennek első ütemeként a több mint huszonöt éve kiállított okiratok érvényessége szűnik meg a napokban.

A megújításra két egyszerű megoldás kínálkozik. A legkényelmesebb az online ügyintézés, amely az eMeghatalmazás felületén, egy előzetes ÉnPostám-regisztrációt és hitelesítést követően pillanatok alatt elvégezhető. Akik a személyes ügyintézést részesítik előnyben, bármelyik postahivatalban leadhatják a vállalat honlapjáról letölthető, előre kitöltött nyomtatványt.

A meghatalmazás ugyan korlátozható csupán bizonyos küldeménytípusokra – például hivatalos iratokra vagy nyugdíjutalványra –,

a gyakorlatban az ügyfelek többsége a minden postai küldeményre kiterjedő, általános megbízást választja a személyes átadást igénylő levelek és csomagok átvételéhez.

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A további részletek és a papíralapú ügyintézéshez szükséges nyomtatványok itt találhatók.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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