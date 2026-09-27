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Heathrow bővítése: a brit kormányfő nem állt ki a harmadik futópálya mellett
Gazdaság

Heathrow bővítése: a brit kormányfő nem állt ki a harmadik futópálya mellett

Portfolio
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Andy Burnham brit miniszterelnök vasárnap nem állt ki a Heathrow repülőtér harmadik futópályájának megépítése mellett, mondván, a beruházás elsősorban a London környékén élők ügye.

Burnham elődje, Keir Starmer kormánya tavaly jelentette be, hogy támogatja a Heathrow bővítési tervét, amelynek azonban egy hosszadalmas engedélyezési eljáráson kell átesnie a kivitelezés megkezdése előtt. Az új miniszterelnök a kormányzó Munkáspárt éves kongresszusának nyitányán adott interjúban úgy fogalmazott, ez alapvetően London ügye, ezért először az ott élők véleményét kell meghallgatni. Hozzátette, nem lenne helyénvaló, ha a konzultáció eredményét meg sem várva azonnal állást foglalna.

Burnham tartózkodása a legújabb fordulat abban a két évtizede húzódó vitában, amely megosztja a brit politikai életet. A Heathrow üzemeltetője a hétvégén közölte, hogy a harmadik futópálya átadása négy évet csúszhat, így az legkorábban 2039-ben állhat üzembe.

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A repülőtér jelenleg 99 százalékos kapacitáskihasználtsággal működik, így fennáll a veszélye, hogy más európai légikikötők leelőzik.

A Heathrow mindössze két futópályájával szemben a párizsi Charles de Gaulle és a frankfurti repülőtér egyaránt néggyel, az amszterdami Schiphol pedig hat futópályával rendelkezik.

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A Londontól mindössze 24 kilométerre nyugatra fekvő repülőtér környékén élők évtizedek óta panaszkodnak a zajterhelés és a sűrűn lakott területek feletti légi forgalom biztonsági kockázatai miatt, újabban pedig a növekvő szén-dioxid-kibocsátás környezeti hatásai is egyre nagyobb aggodalmat keltenek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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