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Hegedűs Zsolt elárulta a magyar kórházakban induló nagy kormányprogram újabb részleteit
Gazdaság

Hegedűs Zsolt elárulta a magyar kórházakban induló nagy kormányprogram újabb részleteit

Portfolio
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Új várólistacsökkentési programot indít a kormány, a kezdeményezés célja a műtéti kapacitások hatékonyabb kihasználása, az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése, valamint az ellátás minőségének javítása, többek között délutáni és hétvégi operációk bevezetésével - írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán.

Hegedűs Zsolt a Magyar Péter miniszterelnök által korábban bejelentett program részleteiről elmondta, hogy

a cél nem pusztán a műtétek számának növelése, hanem a meglévő erőforrások optimális kihasználása.

A tervek szerint a beavatkozásokat a rendes munkaidőn túli, délutáni órákra, illetve – ahol a szakmai feltételek adottak – a hétvégékre is kiterjesztik. Ezt egy olyan új finanszírozási rendszerrel támogatják, amelyből közvetlenül azok az orvosok, szakdolgozók és kórházi csapatok részesülnek, akik a többletmunkát ténylegesen elvégzik.

A program az értékalapú egészségügy felé mozdul el, szakítva a puszta mennyiségi szemlélettel. Az anyagi ösztönzőket minőségi mutatókhoz, a betegek gyógyulási eredményeihez és elégedettségéhez is kötik a nemzetközi gyakorlatban bevált elvek alapján. Nemcsak az elvégzett műtétek száma, hanem a beavatkozások sikeressége is meghatározza majd az intézmények finanszírozását.

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A Semmelweis Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen már megkezdődött a kapacitások bővítése. A kezdeményezésbe olyan külföldi szakembereket is bevonnak, akik korszerű, gyorsított rehabilitációs eljárásokat alkalmaznak. Ennek köszönhetően csökkenhet a kórházi tartózkodás ideje, a betegek hamarabb felépülnek, az osztályok pedig gyorsabban fogadhatnak új pácienseket. A hatékonyság növelése érdekében szigorúan mérik majd a műtők kihasználtságát, a tényleges operációs időt és a betegek közötti cserék sebességét, hogy a drága infrastruktúra ne álljon kihasználatlanul.

Az ágazatvezetés elkerülné az egységes országos sablonok alkalmazását. Minden kórháznál egyedi problématerképet készítenek, hogy célzottan hárítsák el a helyi akadályokat, és ezáltal folyamatosan növeljék az elvégzett műtétek számát. Ezzel párhuzamosan zajlik a várólisták tisztítása is, hogy pontos képet kapjanak a ténylegesen beavatkozásra várókról.

Lényeges változás, hogy felülvizsgálják a 2025 áprilisában bevezetett ortopédiai várólista-protokollt. A 35-ös testtömegindex feletti automatikus tiltás helyett ezentúl a kezelőorvosok egyedi mérlegelése és a beteg személyes kockázatai alapján döntenek a műtétek elvégezhetőségéről.

A betegek a jövőben átfogó és összehasonlítható adatokat kapnak az egyes intézmények teljesítményéről, minőségéről és eredményeiről, ami jelentősen megkönnyíti számukra a tudatos kórházválasztást. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szakma részéről megvan az elkötelezettség, a fő feladat most a források, a tudás és a kapacitások összehangolása, hogy a betegek mielőbb érezzék a program kedvező hatásait.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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