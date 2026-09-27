Hegedűs Zsolt elárulta a magyar kórházakban induló nagy kormányprogram újabb részleteit

Hegedűs Zsolt a Magyar Péter miniszterelnök által korábban bejelentett program részleteiről elmondta, hogy
a cél nem pusztán a műtétek számának növelése, hanem a meglévő erőforrások optimális kihasználása.
A tervek szerint a beavatkozásokat a rendes munkaidőn túli, délutáni órákra, illetve – ahol a szakmai feltételek adottak – a hétvégékre is kiterjesztik. Ezt egy olyan új finanszírozási rendszerrel támogatják, amelyből közvetlenül azok az orvosok, szakdolgozók és kórházi csapatok részesülnek, akik a többletmunkát ténylegesen elvégzik.
A program az értékalapú egészségügy felé mozdul el, szakítva a puszta mennyiségi szemlélettel. Az anyagi ösztönzőket minőségi mutatókhoz, a betegek gyógyulási eredményeihez és elégedettségéhez is kötik a nemzetközi gyakorlatban bevált elvek alapján. Nemcsak az elvégzett műtétek száma, hanem a beavatkozások sikeressége is meghatározza majd az intézmények finanszírozását.
A Semmelweis Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen már megkezdődött a kapacitások bővítése. A kezdeményezésbe olyan külföldi szakembereket is bevonnak, akik korszerű, gyorsított rehabilitációs eljárásokat alkalmaznak. Ennek köszönhetően csökkenhet a kórházi tartózkodás ideje, a betegek hamarabb felépülnek, az osztályok pedig gyorsabban fogadhatnak új pácienseket. A hatékonyság növelése érdekében szigorúan mérik majd a műtők kihasználtságát, a tényleges operációs időt és a betegek közötti cserék sebességét, hogy a drága infrastruktúra ne álljon kihasználatlanul.
Az ágazatvezetés elkerülné az egységes országos sablonok alkalmazását. Minden kórháznál egyedi problématerképet készítenek, hogy célzottan hárítsák el a helyi akadályokat, és ezáltal folyamatosan növeljék az elvégzett műtétek számát. Ezzel párhuzamosan zajlik a várólisták tisztítása is, hogy pontos képet kapjanak a ténylegesen beavatkozásra várókról.
Lényeges változás, hogy felülvizsgálják a 2025 áprilisában bevezetett ortopédiai várólista-protokollt. A 35-ös testtömegindex feletti automatikus tiltás helyett ezentúl a kezelőorvosok egyedi mérlegelése és a beteg személyes kockázatai alapján döntenek a műtétek elvégezhetőségéről.
A betegek a jövőben átfogó és összehasonlítható adatokat kapnak az egyes intézmények teljesítményéről, minőségéről és eredményeiről, ami jelentősen megkönnyíti számukra a tudatos kórházválasztást. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szakma részéről megvan az elkötelezettség, a fő feladat most a források, a tudás és a kapacitások összehangolása, hogy a betegek mielőbb érezzék a program kedvező hatásait.
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