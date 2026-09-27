Hiába gyógyul az ózonréteg, mégis egyre inkább rákkeltő a napsütés felettünk

A szervezet Facebook-bejegyzésében közzétett adatok szerint

a tavalyi ózonlyuk a negyedik vagy ötödik legkisebb kiterjedésű volt azóta, hogy 1992-ben elkezdték a súlyos ózonritkulási folyamatok szisztematikus megfigyelését.

Ez kifejezetten kedvező hír a földi életet a Nap káros ultraibolya-sugárzásától védő ózonpajzs szempontjából.

Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben

fokozódott az erős UV-sugárzásnak való kitettség.

Európa egyes részein a kilencvenes évek közepe óta akár 20 százalékkal is nőtt a terhelés, amit a felszíni mérések szerint elsősorban a csökkenő felhőtakaró és a napsütéses órák számának emelkedése magyaráz.

A magasabb UV-expozíció közvetlenül növeli a bőrrák és más kapcsolódó megbetegedések kockázatát.

E trend fényében a célzott és hatékony UV-védelmi intézkedések rendkívül nagy jelentőséggel bírnak

– figyelmeztet a WMO jelentése.

A folyamatok pontos nyomon követésében és a hosszú távú változások megértésében kulcsszerepet játszik a szervezet Globális Légkörfigyelő (GAW) hálózata, amely a felszíni ózonmérések biztosításával támogatja a környezet- és egészségvédelmi törekvéseket.

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