Ismét drasztikus lépésre szánta el magát a Starbucks

A bezárások nagyjából az észak-amerikai hálózat 1 százalékát érintik, a régióban ugyanis mintegy 18 ezer Starbucks-egység üzemel. A vállalat tőzsdei bejelentése szerint a lépés mintegy 300 millió dolláros átszervezési költséggel jár, a bezárások nagy részét pedig a 2026-os pénzügyi év végéig tervezik befejezni. Ez nem az első hullám, hiszen egy évvel ezelőtt a cég már több gyengén teljesítő egységet megszüntetett, köztük az ikonikus seattle-i pörkölőüzemet is, ami akkoriban nagyjából egymilliárd dolláros költséget jelentett.
Az új nyitások terén is óvatosabbá vált a lánc, a 2026-os pénzügyi évre ugyanis világszerte
mindössze 440 új egység megnyitásával számol a korábban kitűzött 600–650-es céllal szemben.
Niccol szeptemberben töltötte be második évét a Starbucks élén. A Chipotle korábbi vezérigazgatója a "Back to Starbucks" elnevezésű programjával igyekszik visszacsábítani a vásárlókat. Az átalakítást a rövidebb várakozási idő, az egyszerűsített kínálat, valamint az üzleti és konyhai működés fejlesztése jellemzi. A költségek kordában tartása érdekében a vállalat több központi pozíciót is megszüntetett, és egyes regionális irodáit is bezárta.
Az eredmények egyelőre biztatóak, júliusig ugyanis négy egymást követő negyedévben nőttek az értékesítési mutatók, a vásárlóforgalom pedig minden jövedelmi kategóriában emelkedett.
A Starbucks viszonylag drága kávéi eddig ellenálltak az amerikai fogyasztói visszafogottságnak,
amely az élelmiszer- és üzemanyagárak emelkedése miatt különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat sújtja.
Az elemzők szerint a bezárások ésszerű, bár költséges lépést jelentenek. Lale Akoner, az eToro globális piaci stratégája ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ha az árbevétel-növekedés és az árrés javulása megtorpan, a befektetők türelme gyorsan elfogyhat. Brian Jacobsen, az Annex Wealth Management vezető gazdasági stratégája úgy véli, a következő mérföldkő az lesz, hogy a cég képes lesz-e a pozitív lendületet erősebb jövedelmezőséggé formálni.
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