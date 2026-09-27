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Kicsit visszahúzódott az árvíz Bangkokban, de újabb esőket várnak
Gazdaság

Kicsit visszahúzódott az árvíz Bangkokban, de újabb esőket várnak

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Bangkok több területén is visszahúzódott az árvíz vasárnap, miután alábbhagyott az elmúlt napok tomboló felhőszakadása, ám egyes városrészekben a lakók továbbra is az otthonaik fogságában rekedtek.

A bangkoki önkormányzat szombaton katasztrófasújtotta területté nyilvánította a thaiföldi fővárost, miután 48 óra alatt csaknem 300 milliméternyi csapadék hullott. A heves esőzések elárasztották a főbb útvonalakat, több helyen az autók is részben víz alá kerültek. A hatóságok 233 ideiglenes szálláshelyet hoztak létre, amelyeket eddig mintegy 4200-an vettek igénybe.

Az áradások a főváros szinte minden negyedét érintették, a víz behatolt a lakóingatlanokba, megbénította a közlekedést, és egyes városrészek teljesen megközelíthetetlenné váltak. A lakók sok helyen csak térdig vagy derékig érő vízben gázolva tudtak haladni.

Az áradás sokak számára a megélhetést is ellehetetlenítette. Ratcsatanicspon Líput futárként dolgozik, de a víz miatt nem tud kiszállításokat vállalni. Péntek este a gyorsan emelkedő vízszint miatt két-három kilométert kellett gyalogolnia az elárasztott utcákon. Kieső jövedelmét azóta úgy próbálja pótolni, hogy a

vízen átgázolva alapvető árucikkeket vásárol, majd továbbértékesíti azokat.

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Az önkormányzat vasárnapi tájékoztatása szerint az esőzés alábbhagyott, miután a Bangkokot sújtó alacsonynyomású légköri rendszer nyugat felé vonult el. A csapadékmennyiség várhatóan csökken, ugyanakkor több főcsatorna vízszintje továbbra is magas, mivel a környező területekről folyamatosan áramlik a víz.

A meteorológiai szolgálat hétfőre széles körű zivatarokat és helyenként heves esőzéseket jósol.

A hatóságok gőzerővel folytatják a szivattyúzást a főbb csatornáknál, és folyamatosan segítik a súlyosan érintett területek lakóit.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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