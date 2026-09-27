Kína fordulatába beleremegett a világ, feje tetejére állt az energetikai beruházások piaca

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Nagyot esett a globális tisztaenergia-beruházások értéke 2026 első felében. A csökkenés zöme Kína piaci alapú megújuló árazására történő átállásához köthető, ahogy a tisztaenergia-beruházásokon belül az e technológiák gyártásába irányuló beruházások tartósan csökkenő tendenciája is nagyrészt az ázsiai ország változó energiapolitikájának, illetve az általa korábban kiépített napelemgyártó túlkapacitásnak az utóhatása. A globális tisztaenergia-beruházásokat így is vezető Kína mögött Európa jócskán megelőzi az Egyesült Államokat, de ezen belül a gyártókapacitásokat növelő és ipari beruházások területén csak a harmadik volt az Egyesült Államok után az idei második negyedévében.

Az alacsony karbonemissziójú technológiákat célzó új beruházások értéke 2026 első fél évében 17%-kal maradt el 2025 azonos időszakának mutatójától, és nagyjából megegyezett a 2024 első felében regisztrált szinttel.

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A Rhodium Group adatai szerint az új gyártókapacitások létesítését, a meglévőek bővítését, valamint a telepítéseket is magukba foglaló globális tiszta technológiai beruházások sokéves növekedést követően 2025-ben érték el az eddig csúcsot: a tiszta villamosenergia-termelés, közlekedés, ipar, illetve az ezeket a technológiákat előállító feldolgozóipar területén végrehajtott beruházások összege tavaly megközelítette a 2 000 milliárd dollárt, ami a háromszorosa a 2018-ban regisztrált értéknek.

Az idei első negyedév 375 milliárd dolláros értéke 28%-kal kisebb a 2025 utolsó negyedéves adatnál (526 milliárd dollár), és nagyjából a 2024 első negyedévi értéknek felel meg (370 milliárd dollár). Bár 2026 április-júniusi időszakban 5%-kal 395,4 milliárd dollárra nőttek a beruházások negyedéves összevetésben, részben ellensúlyozva a csökkenést, így is 25%-kal alacsonyabban alakultak a tavalyi negyedik negyedéves értéknél.

A globális tisztaenergia-beruházások két legnagyobb komponensét képviselő tiszta áramtermelő kapacitások és közlekedési technológiák telepítését szolgáló beruházások összértéke 2026 első fél évében a megelőző hat hónaphoz és 2025 hasonló időszakához képest is csökkent. Az idei második negyedben a tiszta áramtermelési kapacitások és a tiszta közlekedési eszközök telepítése terén megvalósult beruházások 39, illetve 6%-kal maradtak a tavalyi hasonló időszak értékei alatt.

Az elemző intézet Clean Investment Monitor című rendszeres jelentésének legújabb kiadása alapján a csökkenés legnagyobb része Kínához köthető.

A világ tisztaenergia-beruházásait domináló Kína 2025-ös átállása az új megújulóenergia-kapacitások piaci alapú árazására a határidő előtt telepítési hullámot, majd azt követően egyenetlen visszaesést idézett elő.

A korábbi rögzített átvételi tarifás rendszer kivezetése és a teljesen piaci alapú árazásra való átállást mellett Peking 2026 januárjától fokozatosan megszüntette a lakossági elektromosjármű-vásárlásait támogató adómentességet is.

Érdekesség, hogy részben utóbbi döntés hatására Európa Kínát is megelőzte az elektromos könnyű gépjármű technológiákba irányuló beruházások területén 2026 első fél évében; a közepes és nehéz gépjármű technológiák területén viszont Kína állva hagyta a világot.

A fenti tényezők hatására a Kínában megvalósult tiszta beruházások összértéke 49%-kal, 133 milliárd dollárral zuhant 2025 utolsó és 2026 első negyedéve között, miután a tavaly október-decemberi időszakban, vagyis a kormányzati támogatások csökkenése előtt nőttek a napelem-, szélturbina- és elektromos jármű telepítések.

2026 második negyedévében világszerte - így Kínában is - bővültek a tisztaenergia-beruházások: Indiában 23, az Egyesült Államokban 11, Kínában 9, Európában pedig 4%-os növekedés történt. Ezzel Kína részaránya a világ tisztaenergia-beruházásaiból a 2025 utolsó negyedéves 52%-ról 39%-ra csökkent.

Ami Európát illeti, részaránya a tiszta technológia gyártásba és telepítésbe irányuló globális beruházásokon belül Kína mögött 25% körül alakul, jócskán megelőzve az Egyesült Államokat (~14%).

Ugyanakkor, ha a gyártókapacitások növelését célzó beruházásokat külön is megvizsgáljuk, ott Kínát (~37%) az Egyesült Államok (~28%) követi, Európa részesedése pedig mindössze körülbelül 13% volt 2026 második negyedévében.

Bár e tekintetben Európa pozíciója Kínához képest érdemben javult az utóbbi években (az ázsiai országban eszközölt beruházások visszaesése következtében), az Egyesült Államokkal szemben nem látszik hasonló egyértelmű trend. Ez Európa tartós versenyképességi problémáira utal, illetve arra, hogy az öreg kontinens fő gazdasági vetélytársaival összehasonlítva továbbra is kevésbé vonzó beruházási célpont, nem utolsó sorban az azokhoz képest rendkívül magas itteni energiaköltségek miatt - még ha a bejelentett beruházások alakulása némileg más képet is mutat, amint lent látni fogjuk.

A tiszta technológiák gyártásába irányuló új beruházások világszinten tartósabb csökkenő tendenciát mutatnak, már 2023 vége óta.



A visszaesés több éven át tartó gyors kapacitásbővülés után következett be, melynek eredményeképpen a napelem- és akkumulátorgyártó kapacitás jelentősen meghaladta az aktuális keresletet, ami nyomást gyakorolt ​​az árakra és a gyártók árrésére.

Bár az idei második negyedben az év elejéhez képest nőttek a globális tisztaenergia-beruházások, a tiszta gyártási és ipari létesítmények építésébe és bővítésébe irányuló beruházások 2026-ban két egymást követő negyedévben is csökkentek: az első negyedévben 14%-kal, a másodikban pedig további 7%-kal estek vissza (27,9 milliárd dollárra).

Lényeges fejlemény, hogy Kína részesedése a globális tiszta technológia gyártási és ipari beruházásokból első ízben csökkent az egyharmados arány alá, ami jelentős visszaesés a 2023-ban mért, több mint 71%-os csúcsértékhez képest. Bár a lassulás olyan, évekig tartó jelentős beruházási aktivitás után következett be, melynek révén Kína domináns pozícióra tett szert a tiszta technológiák valamennyi kulcsfontosságú ellátási láncában, ezzel együtt felértékeli más régiók gyártásban betöltendő jövőbeli szerepét.

A tiszta energia technológiák gyártásának bővítését célzó feldolgozóipari beruházások csökkenésének zömét a napenergia-ágazat tette ki, amely területen a beruházások 2026 első felében 39%-kal estek vissza 2025 utolsó hat hónapjához képest.

A napelemgyártó kapacitásokba áramló negyedéves beruházások a 2023 végi tetőzésük óta folyamatosan csökkennek. A 2026 második negyedévéig összességében 83%-os zuhanás nagy része Kínához köthető, miközben India részesedése a globális beruházásokból 5%-ról 48%-ra nőtt, így az elmúlt négy negyedévben ez az ország járult hozzá legnagyobb mértékben a beruházásokhoz.

A Rhodium Group elemzéséből az is kiderül, hogy noha a gyártó- és ipari létesítményekre fordított tőke összege mérséklődött, a bejelentett beruházások más képet mutatnak. Ezek értéke 10%-kal (4,2 milliárd dollárral) nőtt 2026 első negyedében 2025 végéhez képest, és az idei második félévben stabilizálódott.

Ezzel megszakadt a tiszta energia területén bejelentett beruházások négy negyedéven át tartó folyamatos csökkenésének sorozata,

és e szerint a tényleges beruházások volumene az elkövetkező negyedévekben növekedésnek indulhat.

A világszinten bejelentett napenergia-beruházások értéke 2026 első felében már ismét növekedést mutatott, és több mint a duplájára bővült 2025 második feléhez képest, de 32%-kal elmaradt a 2025-ös év azonos időszakának szintjétől.

Az akkumulátorgyártás területén megvalósult beruházások szintén csökkentek, 2026 első negyedében 13, a második negyedben pedig további 6%-kal negyedéves összevetésben, míg a bejelentett beruházások értéke összességében a 2025 második félévi szinten látszik stabilizálódni. Az Indiában, Délkelet-Ázsiában, a Közel-Keleten és más feltörekvő piacokon bejelentett projektek szélesíthetik az iparág gyártási bázisát,

az Európában újonnan bejelentett, elektroaktív akkumulátor-alapanyagokat előállító létesítmények pedig hozzájárulhatnak a globális ellátási lánc felső szakaszának diverzifikálásához.

Az új kritikus ásványianyag-beruházások területén folytatódott a harmadik egymást követő negyedévben tartó növekedés, így azok már 50%-kal haladják meg a 2025 közepi mélypontot. A bejelentések az ásványianyag-ellátási láncok diverzifikálására irányuló folyamatos erőfeszítésekre utalnak, bár a projektek érettsége változó.

Címlapkép forrása: Stefan Klein/ullstein bild via Getty Images