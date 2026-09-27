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Kipattant a szikra Spanyolországban: hatalmas tömeg vonult utcára
Gazdaság

Kipattant a szikra Spanyolországban: hatalmas tömeg vonult utcára

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Több tízezren vonultak utcára Madridban, hogy a spanyol lakhatási válság ellen tiltakozzanak, miután kilakoltattak egy 87 éves asszonyt abból a lakásból, amelyben évtizedek óta élt. Az eset az országban egyre súlyosbodó lakhatási gondok jelképévé vált - közölte a Sky News.

Maricarmen Abascal mindössze harminc percet kapott arra, hogy összeszedje a legfontosabb holmijait, mielőtt szerdán hordágyon vitték ki a főváros elegáns Retiro negyedében álló épületből. A kerekesszékes, idős asszonyt mentőautóval szállították el, miközben a támogatói a "Gyilkosok!" és a "Maricarmen, nem vagy egyedül!" szlogeneket skandálták. A kilakoltatást megelőző napon az asszony úgy nyilatkozott az újságíróknak, hogy 71 éve él abban a lakásban, és nem akar elmenni.

Az eset előzménye, hogy Abascal édesapja 1956-ban bérelte ki az ingatlant, amelyben szülei halála után ő maradt a bérlő, kötött bérleti díj mellett. Az épület 2018-ban gazdát cserélt, a lakást pedig végül az Urbagestion nevű befektetési alap szerezte meg.

A cég a havi 500 eurós bérleti díjat előbb 2650 euróra emelte, majd 1650 euróra mérsékelte,

ám ez az összeg még így is messze meghaladta az idős asszony nyugdíját. A bíróság korábban három alkalommal is megakadályozta a kilakoltatást.

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Feszült jelenetek

A kilakoltatás során feszült jelenetek játszódtak le, a rendőrök erőszakkal távolították el a bejáratot eltorlaszoló tüntetőket. Abascal a kórházi ágyáról küldött videóüzenetben arra buzdított mindenkit, hogy harcoljon a jogaiért. Üzenetében kiemelte, hogy

bár a saját otthonát nem sikerült megvédenie, azért küzdött, hogy mások megtanulják megvédeni a sajátjukat.

Szombat estére hatalmas tömeg lepte el Madrid utcáit. A felvonulók transzparensekkel, szlogeneket skandálva és füstfáklyákat gyújtva követelték a bérlők hatékonyabb védelmét, a visszaélések elleni szigorúbb szabályozást, valamint a kilakoltatások betiltását megfelelő alternatív elhelyezés hiányában. A tüntetők egy része a népszerű Puerta del Sol téren vert sátort.

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Pedro Sánchez miniszterelnök társadalmi tragédiának nevezte a kilakoltatást, amelyet szavai szerint sem az ország, sem a közintézmények nem fogadhatnak el. Az eset rávilágít a spanyol nagyvárosokban tapasztalható egyre nagyobb nyomásra, ahol az elszálló lakbérek, a dzsentrifikáció és a megfizethető lakások hiánya mind élesebb társadalmi és politikai feszültségeket szül. A baloldali koalíciós kormány ugyan erőteljesebb bérlővédelmet és szélesebb körű lakbérszabályozást szorgalmaz, a megosztott parlamentben azonban nehezen talál ehhez többséget, miközben a konzervatív vezetésű madridi tartományi kormányzat a piacorientált megközelítést képviseli.

Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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