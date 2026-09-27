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Különös adó sújtja a kávét Horvátországban és erről sok turista nem is tud
Gazdaság

Különös adó sújtja a kávét Horvátországban és erről sok turista nem is tud

Portfolio
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A Horvát Munkaadók Szövetsége (HUP) a kávéra kivetett különadó eltörlését sürgeti, amelyet a szervezet kávéipari ágazatának újonnan megválasztott vezetése kiemelt célként jelölt meg - közölte a Croatia Week.

A horvátországi szabályozás értelmében a pörkölt kávét kilogrammonként 0,80 eurós, a kávékivonatokat, eszenciákat és koncentrátumokat pedig 2,65 eurós különadó terheli. A HUP álláspontja szerint az adó kivezetése nemcsak a pénzügyi, hanem a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terheket is mérsékelné, mivel a jelenlegi rendszerben az érintett cégeket

külön nyilvántartási és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

A munkaadói szövetség úgy véli, az adó megszüntetése kedvezőbb feltételeket teremtene a kávéipari beruházások és fejlesztések számára.

Mivel a teher nem közvetlenül a fogyasztói árakban jelenik meg külön tételként, hanem a vállalkozások szintjén csapódik le, sok vásárló nem is tud a létezéséről. A HUP szerint a kérdést az üzleti szférát érintő általános adó- és bürokráciacsökkentési törekvések keretében kellene kezelni.

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A kezdeményezés egyelőre csupán javaslat, hiszen az adó módosításához vagy eltörléséhez jogszabályváltozásra lenne szükség a hatóságok részéről, így a különadó jelenleg változatlanul hatályban van.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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