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Különös jelenség a magyar időjárásban: inverziós helyzet helyzet borítja a hőmérsékleti rétegződést
Gazdaság

Különös jelenség a magyar időjárásban: inverziós helyzet helyzet borítja a hőmérsékleti rétegződést

Portfolio
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A csendes őszi időjárás ellenére az éjszaka folyamán klasszikus hőmérsékleti inverzió alakult ki hazánkban egy anticiklon hatására. Mivel a következő napokban is maradnak a hűvös hajnalok és az enyhébb nappalok, a réteges öltözködés továbbra is erősen ajánlott - jelentette a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Bár a nappalok kifejezetten nyugodtan telnek, az éjszakai órákban a térségünk felett elhelyezkedő anticiklon miatt úgynevezett inverziós helyzet alakult ki.

megfordult a megszokott hőmérsékleti rétegződés.

Ennek következtében a hajnali minimumok általában 5 és 7 fok között alakultak, azonban jelentős területi különbségek rajzolódtak ki.

A mélyebben fekvő, fagyzugos völgyekben ennél is hűvösebbet mértek, míg a magasabban fekvő tájakon – éppen az inverzió jelensége miatt – érezhetően enyhébb maradt a kora reggeli levegő. Ez a kettősség a következő napokban is meghatározza majd az időjárást.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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