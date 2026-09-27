Különös jelenség a magyar időjárásban: inverziós helyzet helyzet borítja a hőmérsékleti rétegződést

Bár a nappalok kifejezetten nyugodtan telnek, az éjszakai órákban a térségünk felett elhelyezkedő anticiklon miatt úgynevezett inverziós helyzet alakult ki.

megfordult a megszokott hőmérsékleti rétegződés.

Ennek következtében a hajnali minimumok általában 5 és 7 fok között alakultak, azonban jelentős területi különbségek rajzolódtak ki.

A mélyebben fekvő, fagyzugos völgyekben ennél is hűvösebbet mértek, míg a magasabban fekvő tájakon – éppen az inverzió jelensége miatt – érezhetően enyhébb maradt a kora reggeli levegő. Ez a kettősség a következő napokban is meghatározza majd az időjárást.

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