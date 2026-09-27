Küszöbön az újabb eszkaláció: Trump elutasította a békeajánlatot, a választások után újraindulhatnak a bombázások

Irán vasárnap ismét leszögezte, hogy az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktusát kizárólag diplomáciai úton lehet rendezni, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította Teherán javaslatát a Hormuzi-szoros megnyitásáról és a harcok befejezéséről. A hét hónapja tartó háború súlyosan megzavarta a stratégiai tengerszoros olajforgalmát, ami érzékenyen érinti a világgazdaságot.

Irán a múlt héten a New York-i ENSZ-közgyűlésen terjesztette elő béketervét, amelyet katari közvetítőkön keresztül juttatott el az amerikai félhez. A javaslat értelmében a megállapodás megkötésétől számított

hét napon belül újranyitnák a szorost, és felfüggesztenék a regionális harcokat.

Trump szombaton a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva azzal utasította el a tervet, hogy Irán csupán kétségbeesésében szorgalmazza az egyezséget.

Azért akarnak megállapodást kötni a Hormuzi-szoros azonnali megnyitásáról, mert súlyos veszteségeket szenvednek

– fogalmazott az amerikai elnök.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a közösségi médiában úgy reagált, Teherán feltételei egyértelműek, és a tengerszoros megnyitása ezek teljesülésétől függ. Hozzátette, a közvetítők hivatalosan még nem továbbították az amerikai elutasítást, így Irán megvárja a végleges választ, és csak ezt követően hoz döntést.

Csak a tárgyalásos rendezés vezethet ki ebből a patthelyzetből

– szögezte le Aragcsi.

A Wall Street Journal amerikai tisztségviselőkre hivatkozva azt írta, hogy Trump zárt ajtók mögött szkeptikusan vélekedik Irán kötelezettségvállalásairól. Az elnök a stábtagjainak jelezte, hogy

a novemberi félidős választások után a bombázások újraindítását tartja valószínűnek.

Korábban egy amerikai tisztségviselő még "pozitívnak és konstruktívnak" nevezte a közvetítőkön keresztül zajló egyeztetéseket.

Az iráni fegyveres erők főparancsnoka, Amir Hátami kijelentette, hogy a konfliktus döntő szakaszához érkezett, és Teherán nem fogadja el a kereskedelmi korlátozásokat, miközben a külső hatalmak szabadon használják a térség stratégiai vízi útjait.

Ha Irán nem tud kereskedni és élni, akkor más sem lesz rá képes

– mondta az állami médiában. Az iráni atomprogram kapcsán egy magas rangú teheráni tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek tisztázta, hogy Irán egy esetleges békeegyezmény esetén sem hajlandó engedményekre, beleértve az urándúsítás korlátozását vagy a magasan dúsított uránkészletek külföldre szállítását. Maszúd Pezeskián iráni elnök a CBS televíziónak adott interjújában ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Teherán nyitott az atomprogramról szóló tárgyalásokra, ám a "megfélemlítést és kényszerítést" nem tűri el.

A konfliktus regionálisan is tovább eszkalálódott, mivel Irán drónokkal és rakétákkal támadta az Egyesült Államok Öböl menti szövetségeseit, míg a jemeni húszi lázadók szaúdi célpontokra mértek csapást. Vasárnap a húszik által felügyelt egészségügyi minisztérium közlése szerint hét ember életét vesztette, negyvenen pedig megsebesültek – köztük gyermekek is – egy Taizz tartománybeli piacot ért légitámadásban. Később Jemen nemzetközileg elismert kormánya megerősítette, hogy saját csapataik a húszik egyik katonai táborát és járműveit támadták ugyanazon a területen.

Forrás: Reuters

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