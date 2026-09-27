Magyar Péter: hétfőn több kiemelt korrupciós ügyben jön nyomozás, két politikust átadnak a nyomozóknak

A kormányfő bejegyzése szerint a hétfőn induló művelet komoly változásokat hoz az állami és politikai szintű visszaélések felderítésében. Az elszámoltatási folyamat első lépéseként a hatóságok azonnal munkához látnak a legsúlyosabb esetekben.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal megkezdi a nyomozást több kiemelt korrupciós ügyben

– írta a miniszterelnök.

A vizsgálatok a törvényhozást sem kerülik el, az Országgyűlés döntése nyomán ugyanis két érintett politikus mentelmi jogát is felfüggeszthetik, így őket közvetlenül átadhatják a nyomozó hatóságoknak a felelősségre vonás érdekében.

Szeptember 22-én szerdán beszámoltunk róla, hogy Magyar Péter mellett Seszták Miklós és Hankó Balázs – mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettese.

Seszták Miklós KDNP-s képviselő esetében az úgynevezett Volánbusz-ügy kapcsán kérik a mentelmi jog felfüggesztését.

Vele szemben hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt folytatnának vizsgálatot.

Hankó Balázs fideszes miniszter ügyében már a vádemelés a cél, a hatóság ugyanis az NKA-üggyel összefüggésben, hűtlen kezelés bűncselekménye miatt állítaná bíróság elé a politikust.

Magyar Péter esetében az ügyészség egy 2024-es ügyet vett elő, amikor álláspontjuk szerint a politikus egy V. kerületi éjszakai incidens során elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Magyar szerda este közölte, hogy kérni fogja, hogy a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelem megérkezése után haladéktalanul hívják össze az Országgyűlés rendkívüli ülését, hogy Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az út a börtönbe program. Az ügy hátteréről is hosszan beszélt az erről szóló videóüzenetben, amelyet itt lehet megtekinteni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka