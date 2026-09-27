Mikor és hogyan vezetheti be Magyarország az eurót? Hamarosan élőben hallhatjuk a szakértőket

Közeleg a Portfolio Back to Europe konferenciája, ahol minden szóba kerül a magyar-európai kapcsolatokról. Kezdve a külpolitikai fordulattól az euróbevezetésen át a felszabadított uniós források sorsáig. Neves hazai és nemzetközi előadóinkkal emellett beszélgetünk arról is, milyen szerep várhat a következő években az Európai Unióra a globális gazdasági versenyben.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A tavaszi kormányváltás óta jelentős változások történtek Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában, hiszen az új kormány nyíltan a zászlójára tűzte az euróbevezetést célként, illetve megállapodott az eddig befagyasztott uniós források felszabadításáról. Éppen ennek apropóján kétnaposra bővül a Portfolio hagyományos Budapest Economic Forum konferenciája, az első nap, október 6-án egy tematikus nap beszéljük ki az európai kérdéseket.

Az esemény nyitó előadója Orbán Anita külügyminiszter lesz, őt pedig követi Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke, aki az euróhoz vezető útról ad majd elő. Külön aktualitást ad ennek, hogy a szakember épp pénteken mondta a Reutersnek adott interjúban, hogy amennyiben a kormány középtávú makrogazdasági és fiskális terve hiteles lesz, az további kamatcsökkentéseket hozhat még az év végéig.

Orbán Anita Magyarország Kormánya, külügyminiszter Közgazdász, diplomata és nemzetközi vállalatvezető. Magyarország korábbi energiabiztonságért felelős utazó nagykövete, aki később vezető pozíciókat töltött be a nemzetközi energetikai és telekommuniká … Tovább

Szintén az euróbevezetésről, illetve az ahhoz kapcsolódó tapasztalatokról beszélget majd három régiós jegybankár. Az MNB-t Banai Ádám főközgazdász képviseli, aki Reiner Martinnal, a szlovák jegybank igazgatójával és Michael Faulenddel, a Horvát Nemzeti Bank alelnökével vitatja meg a két szomszédos ország hasonló és eltérő tapasztalatait. Szlovákia még 2009-ben vezette be az eurót, Horvátország viszont a valutaövezet legfrissebb tagja, így rövid- és hosszabb távú tanulságok is szóba kerülhetnek.

A konferencia másik kiemelt témája az Európai Unió globális szerepe, ezzel kapcsolatban több neves nemzetközi előadó is Budapestre érkezik. Michael Koplovsky korábbi amerikai diplomata elsősorban a kereskedelmi háborúk szakértője, így arról adhat elő, hogyan érintheti a jövőben Európát a tartós kereskedelmi feszültség. Carlos Mulas Granados, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) régiós vezetője pedig elsősorban Közép-Kelet-Európa helyéről beszélhet a kontinensen. Mellettük exkluzív videóinterjút ad a Portfolionak a világhírű közgazdász Branko Milanovic, aki Európa globális versenyképességére fókuszálhat.

A nap második felében szóba kerül majd az uniós források felhasználásának kérdése, az, hogyan lehet a leghatékonyabban elkölteni ezeket a pénzeket, illetve a brüsszeli forrásokon túl milyen finanszírozási lehetőségek állnak a magyar cégek előtt. Ez a szekció elsősorban azoknak a cégvezetőknek lehet izgalmas, akik a jövőben EU-pénzekre pályáznának,

igyekszünk majd gyakorlati tanácsokat adni és kitérni arra, milyen pályázatokra lehet számítani.

A nap végén három neves hazai közgazdász összegzi majd az elhangzottakat. Király Júlia, Hamecz István és Szabó Balázs arra keresik majd a választ, kifizetődhet-e gazdaságilag a magyar kormány Európa-pártisága.

Még nem késő megvenni jegyét és regisztrálni a Back to Europe konferenciára október 6-ára!

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