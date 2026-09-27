Nagy fordulat készülődik a magyar vasútnál: jönhetnek a felsővezeték nélkül suhanó akkumulátoros vonatok

A nemzetközi vasúti kiállításról bejelentkező miniszter szerint az

akkumulátoros motorvonatok hatékony alternatívát kínálnak a hagyományos dízelvontatással szemben.

Ezek a járművek – gyártótól függetlenül – képesek 80–100 kilométert megtenni felsővezeték nélküli szakaszokon úgy, hogy közben a fűtés, a légkondicionálás és az egyéb fedélzeti rendszerek is zavartalanul működnek. A villamosított vonalszakaszokon vagy a végállomásokon mindössze 10–15 perces gyorstöltésre van szükségük ahhoz, hogy az akkumulátorok ismét menetkész állapotba kerüljenek a visszaútra.

A technológiát több nagy európai gyártó, köztük a CAF és a Stadler is sikeresen alkalmazza már. Németországban és Ausztriában jelenleg is zajlik a járművek forgalomba állítása, részben olyan vonalakon, ahol a hálózatnak csak egy része villamosított, vagy amelyeket korábban a megfelelő járművek hiánya miatt zártak be.

Ez a megoldás Magyarországon is komoly lehetőséget kínál az elöregedett Bzmot és Csörgő sorozatú szerelvényekkel kiszolgált mellékvonalak korszerűsítésére.

A magyar dízelflotta, különösen a Bz-k kétharmadát ki lehetne váltani ezekkel a járművekkel, hiszen a hazai mellékvonalak többsége nem olyan hosszú, hogy azt ne lehetne akkumulátoros üzemben teljesíteni

– mutatott rá a miniszter.

A kormány éppen ezért alternatív meghajtású vonatok beszerzését tervezi. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a tender nyílt közbeszerzési eljárás keretében valósul meg, biztosítva ezzel a piaci versenyt a különböző gyártók között.

Gyakorlatilag a dízeles, regionális vasúti hálózatunk nagyon jelentős részén képesek lennének ezek a járművek kiváltani a dízelüzemet anélkül, hogy költséges felsővezeték-építésbe kellene fognunk

– tette hozzá a tárcavezető.

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