Nagy változás jön a magyar üdítőital-piacon 2027-től

Az Almdudlert 1957-ben hozta létre az alapító, Erwin Klein a menyasszonyának, Ingridnek szánt nászajándékként, és az ital azóta Ausztria megkérdőjelezhetetlen nemzeti üdítőjévé vált. A 32 alpesi gyógynövény – köztük a tárnics, a bodza, a kasvirág, a zsálya és a citromfű – kivonatából készülő receptúra azóta is változatlan, és a mai napig szigorúan őrzött titok.

A megállapodás értelmében a Mattoni 1873 kötelezettséget vállal az Almdudler eredeti receptúrájának és minőségi előírásainak maradéktalan betartására. A gyógynövényes limonádé visszaváltható üvegben, PET-palackban és dobozos kiszerelésben egyaránt elérhető lesz a három piacon.

Szlovákiában és Magyarországon mindhárom csomagolási típus betétdíjas, így a termék teljes mértékben illeszkedik a visszaváltási rendszerekbe.

Alessandro Pasquale, a Mattoni 1873 elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy az Almdudlerben nemcsak egy erős márkát és családi történetet, hanem mindenekelőtt egy összetéveszthetetlen ízvilágú, kivételes terméket látnak. Gerhard Schilling, az Almdudler vezérigazgatója szerint a Mattoni 1873 személyében olyan partnerre találtak, amely kiválóan ismeri a helyi piacokat, és a gyártástól a marketingen át az értékesítésig és forgalmazásig minden területen komoly tapasztalattal rendelkezik.

Az átállásig, vagyis 2026. december 31-ig a jelenlegi forgalmazók zavartalanul biztosítják a kiskereskedelmi és üzleti partnerek ellátását. A Mattoni 1873 a régióban már eddig is számos nemzetközi márkát forgalmazott licencalapon, többek között a PepsiCo, a Schweppes, a Dr Pepper, a 7UP, a Mirinda, a Granini és a Mountain Dew termékeit.

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