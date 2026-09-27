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Nem kell esőre számítani vasárnap
Gazdaság

Nem kell esőre számítani vasárnap

Portfolio
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Kellemes, csapadékmentes őszi idő várható vasárnap a HungaoMet Zrt. napi előrejelzése szerint. A reggeli pára feloszlása után sok napsütésre és 21–25 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.

A hajnali ködfoltok és a párásság megszűnését követően országszerte többórás napsütés ígérkezik, amelyből a keleti tájakon jut a legtöbb. Észak és északnyugat felől ugyanakkor magas szintű felhőzet sodródik fölénk, amely időnként megvastagodhat, így átmenetileg felhősebb időszakokra is készülni kell,

csapadék azonban sehol nem alakul ki.

A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csupán az északnyugati országrészben élénkülhet meg kissé a déli szél. A levegő a délutáni órákra 21 és 25 fok közé melegszik fel, ami ideális, enyhe időt biztosít így szeptember végén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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