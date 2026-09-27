Nincs elég szakember Magyarországon: egyre több család dönt úgy, hogy maga végzi el a felújítást

Óvatosabbá váltak a vásárlók a barkácspiacon: a nagyobb felújításokat sokan kisebb szakaszokra bontják, erősebben figyelik az ár-érték arányt, miközben felértékelődnek az energiahatékonyságot javító és saját kezűleg is megvalósítható megoldások. Lapunk a hazai barkácsláncokat kérdezte a 2026-os piaci folyamatokról, megkeresésünkre az OBI és a Praktiker válaszolt. A két cég tapasztalatai több ponton is egy irányba mutatnak: a korábbi felújítási boom helyett ma jóval tudatosabb, költségérzékenyebb vásárlói magatartás határozza meg a piacot.

A magyar barkácspiac a koronavírus-járvány idején tapasztalt felújítási boom után jóval visszafogottabb időszakba került. A 2020–2021-es erős keresletet 2022-től az energia- és alapanyagárak emelkedése, az ellátási zavarok, majd a magas infláció és a háztartások óvatosabb költekezése követték. Bár a piac nominálisan jelentősen nagyobb, mint a járvány előtt, a KSH adatai alapján 2023–2024-re már kifulladt a korábbi lendület: a vasáru- és barkácsfelszerelések forgalma enyhén vissza is esett, az építőanyagok, szaniterek és festékek piaca pedig csak mérsékelten nőtt.

Lapunk megkérdezte a nagy láncokat, akik visszaigazolták ezt a trendet: az OBI szerint az új építkezések száma továbbra is alacsony, miközben a kereslet a nagyobb beruházások helyett egyre inkább a kisebb felújítások és az energiahatékonyságot javító fejlesztések felé tolódik. A Praktiker tapasztalata hasonló: náluk az elmúlt években az vált jellemzővé, hogy a vásárlók a nagyobb felújításokat több részre bontják, és az egyes munkafázisokat az aktuális anyagi lehetőségeikhez igazítják. Emellett azok a kisebb beruházások is népszerűek, amelyek viszonylag gyorsan javítják a komfortot vagy csökkentik az energiafelhasználást.

A visszafogottság ugyanakkor nem jelenti azt, hogy eltűnt volna a kereslet. A Praktikernél 2026 első felében továbbra is jelentős forgalmat hoztak az otthonfelújításhoz és -karbantartáshoz kapcsolódó termékek, így a szaniterek, építőanyagok, burkolatok és világítástechnikai termékek, tavasszal pedig a kerti kategóriák is megélénkültek. A 2025-ös lezárt évben a lánc legnagyobb termékkategóriái a szaniter, a kert, az építőanyagok és segédanyagok, a hidegburkolás, valamint a világítás voltak, miközben a legnagyobb növekedést a melegburkolás, a szaniter és a kerti termékek érték el.

Mindkét lánc egyértelműen érzékeli az árérzékenység erősödését.

Az OBI szerint erre részben a kedvező ár-érték arányú saját márkás termékekkel, illetve akciókkal reagálnak. A Praktiker ennél árnyaltabb képet lát: tapasztalataik szerint a vásárlók tudatosabban mérlegelik az ár-érték arányt, és bár fontosak az akciók és az olcsóbb alternatívák, a döntéseket nem kizárólag az ár határozza meg. A tartósság és a minőség továbbra is fontos szempont, ezért a lánc több árszinten tart termékeket, miközben például a burkolatoknál a magasabb minőségű választékot is bővítette.

A lakáspiaci élénkítések hatása egyelőre kevésbé egyértelmű. A Praktiker szerint

a fix 3 százalékos lakáshitel közvetlen következményeit még nem lehet elkülöníteni a többi piaci folyamattól.

A lakásvásárlásokat ugyanakkor jellemzően felújítás követi, ezért közvetett hatás elsősorban a burkolatok, festékek, szaniterek és világítástechnikai termékek keresletében jelentkezhet.

Nincs elég szakember, sokan maguk vágnak bele a felújításba

A szakemberhiány közben a barkácsolási szokásokat is alakítja. A Praktiker szerint továbbra sem egyszerű megfelelő kivitelezőt találni, különösen összetettebb munkákra, ezért a kisebb feladatok egy részét egyre többen maguk végzik el. Erre utal az egyszerűen beépíthető fal- és padlóburkolatok, illetve az egyakkus szerszámrendszerek iránti érdeklődés növekedése is. A lánc szakmai tanácsadással, és más módokon próbálja támogatni azokat is, akiknek mégis szakemberre van szükségük. Az OBI ugyancsak a DIY-megoldások, a szakértői tanácsadás és a szolgáltatások kombinációjában látja a piac egyik fejlődési irányát.

A barkácspiac egyik leggyorsabban változó része a szezonalitás. Mindkét lánc szerint

a szélsőséges időjárás szinte azonnal megjelenik a forgalomban.

Az OBI az első hőhullámok idején kiugró keresletet tapasztal a ventilátorok és mobilklímák iránt, annak ellenére, hogy a vásárlók egy része már előre készül a melegre. A Praktiker számai is ezt támasztják alá: 2026 júniusában a hűtési kategória forgalma több mint harmadával haladta meg az egy évvel korábbit, az állóventilátorok értékesítése pedig több mint négyszeresére nőtt. Több más ventilátortípus és a léghűtők kereslete is megduplázódott.

A Praktiker szerint ráadásul a hagyományos szezonális ciklusok is kezdenek felbomlani. A kertészeti és nyári termékek forgalmát már inkább egymást követő „mikroszezonok” jellemzik: külön időszakban erősödhet a növények, a grilltermékek, az árnyékolás, a rovarvédelem vagy az öntözési megoldások kereslete. A hosszabb meleg periódusok miatt

egyes nyári kategóriák már májusban felfuthatnak, mások pedig akár szeptemberben is erősek maradhatnak.

Ez a készletezést is bonyolultabbá teszi: a lánc szerint ugyan továbbra is tervezhető az árukészlet, de jóval rugalmasabb utánkövetést igényel, mint korábban.

A 2021–2023 közötti ellátási és áremelkedési sokk eközben nagyrészt lecsengett. A Praktiker szerint számos termékkörnél már inkább árstabilizáció figyelhető meg, az ellátási láncok pedig kiszámíthatóbbá váltak. Átmeneti hiányok főként akkor alakulhatnak ki, ha az időjárás miatt hirtelen ugrik meg valamelyik szezonális termék kereslete. Ebben a vállalat szerint előnyt jelent, hogy beszállítóinak 80 százaléka magyar vállalat.

Online és fizikai boltok együtt

A következő évek versenyében egyre nagyobb szerepet kaphat az online és a fizikai értékesítés összekapcsolása. Az OBI szerint nő az online tájékozódás jelentősége, ezért webshopját az áruházi működéssel együtt fejleszti, többek között házhoz szállítással, online rendelés utáni bolti átvétellel és digitális tervezési szolgáltatásokkal. A Praktiker hasonló folyamatot lát: a vásárlók sok esetben az interneten hasonlítják össze a termékeket és az árakat, majd az áruházban vásárolnak, különösen nagyobb vagy összetettebb termékek esetében. Közben azonban maga az online értékesítés is jelentősen erősödött:

míg 2018-ban a Praktiker forgalmának mindössze 1–2 százaléka érkezett az interneten keresztül, az arány az elmúlt években 10 százalék fölé nőtt.

A fizikai áruházak szerepe ezért nem tűnik el, inkább átalakul. A Praktiker 2024-ben Székesfehérváron egy kisebb, központibb elhelyezkedésű üzletformátumot is kipróbált, miközben 2025-ben Debrecenben és Veszprémben nyitott új áruházat, amivel országos hálózata 23 egységre nőtt. A vállalat szerint a kisebb üzletek és átvételi pontok bizonyos helyszíneken kiegészíthetik a hagyományos nagy barkácsáruházakat, de azok kiváltásáról nincs szó. Az OBI szintén tovább fejleszti fizikai hálózatát: 2026 májusában Kistarcsán nyitott új áruházat.

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