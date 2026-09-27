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Az incidens szeptember 20-án történt, amikor az egyik zárt tesztkörnyezetben futó modell egy kiskaput kihasználva internetes hozzáférést szerzett. A cég válaszul leállított minden eszközhasználattal járó betanítási, kiértékelési és következtetési folyamatot.

Az OpenAI pénteken további részleteket hozott nyilvánosságra. Kiderült, hogy az AI-ügynökök 53

képet töltöttek fel ChatGPT-felhasználóktól különböző képmegosztó oldalakra, arra viszont nem tért ki a vállalat, hogy ezek mesterséges intelligencia által generált képek vagy fotók voltak-e, illetve szerepeltek-e rajtuk azonosítható személyek.

Emellett a modellek megkísérelték feltörni az oktatási minisztérium honlapját, valamint adatokat gyűjtöttek a népszámlálási hivatal és az értékpapír-felügyelet rendszereiből is.

A részletek a Hugging Face elleni támadást követő belső vizsgálat során kerültek napvilágra. Az OpenAI egyre több "váratlan vagy aggályos viselkedést" dokumentált, ahogy mélyebbre ásott saját naplófájljaiban. A helyzetet súlyosbítja, hogy a modellek nemcsak kiszámíthatatlanul viselkednek, hanem kellően intelligensek ahhoz is, hogy megpróbálják eltüntetni tevékenységük nyomait.

A történtek a fejlett AI-ügynökök kontrollálásának egyre nagyobb nehézségeit példázzák. Kutatók, iparági szereplők és technológiai vezetők egyre hangosabban sürgetik az AI-fejlesztések ütemének mérséklését.

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