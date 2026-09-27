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Osztrák vonatok jelenthetnek alternatívát a magyar hálózatnak is
Gazdaság

Osztrák vonatok jelenthetnek alternatívát a magyar hálózatnak is

Portfolio
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A hazai InterCity-flotta megújításának egyik lehetséges alternatívájaként mutatta be a Stadler KISS motorvonat távolsági változatát Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán közzétett videós bejegyzésében.

A Magyarországon jelenleg is futó emeletes szerelvények távolsági verzióját az osztrák vasúthálózaton fogják alkalmazni. Míg a MÁV Budapest környéki elővárosi vonalain jelenleg 40 darab elővárosi kivitelű Stadler KISS teljesít szolgálatot, addig az Ausztriának gyártott változatok már távolsági utastér-kialakítással, Railjet-szolgáltatásként fognak üzemelni. A 200 km/óra végsebességre képes szerelvények a Bécs–Linz–Salzburg, valamint a Bécs–Graz fővonalakon állnak majd forgalomba.

Ez a típus egyike azoknak a piaci opcióknak, amelyekkel gyorsan, modern motorvonatokkal cserélhetnénk le a hazai InterCity-flottát, a végső beszerzésről azonban természetesen egy nyílt, versenyalapú közbeszerzési eljárás dönt majd

– mutatott rá a miniszter a flotta modernizációs lehetőségeire.

A távolsági elrendezésű járművek belső kialakítása jelentősen eltér a Magyarországon megszokott, esetenként a nyári balatoni forgalomban is kisegítő elővárosi szerelvényekétől.

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A Budapest körül futó elővárosi szerelvények üléselrendezése és kényelmi szintje nem alkalmas a hosszabb távú utazásokra, a távolsági forgalomra tervezett változatok azonban teljesen más belső kialakítást és nagyobb utaskényelmet biztosítanak

– tette hozzá a tárcavezető.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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