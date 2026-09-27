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Tisza-kormány: hétfőn fellángol a tisztítótűz művelet, döntöttek a 190 milliárdos útépítésről
Gazdaság

Tisza-kormány: hétfőn fellángol a tisztítótűz művelet, döntöttek a 190 milliárdos útépítésről

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Stadler KISS motorvonat távolsági változatát mutatta be a hazai InterCity-flotta megújításának egyik lehetséges alternatívájaként. Orbán Anita külügyminiszter Kanadában a magyar közösségeket látogatta meg, és közölte, hogy a kormány stabil és kiszámítható keretet teremtene a filmes adókedvezmény-rendszernek, valamint több nemzetközi produkciót és koprodukciót vonzana Magyarországra. Forsthoffer Ágnes házelnök a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház vezetőivel tárgyalt a határon túli magyar közösségek megmaradásáról és a külhoni magyar oktatás támogatásáról. Magyar Péter bejelentette, hogy 2027-től az eredetileg vállaltnál szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót, miközben készül az új Nemzeti alaptanterv és a belügyi ágazatot érintő, több mint harminc törvénymódosításból álló csomag. Az Igazságügyi Minisztériumban közben már dolgoznak a magyar európai ügyész kiválasztásának szabályain.
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Vitézy Dávid: eldőlt a 190 milliárdos magyar útépítés sorsa, új menetrend szerint épül meg a gyorsforgalmi út

Eldőlt az M49-es gyorsforgalmi út sorsa, ugyanis a kormány döntése értelmében folytatódik a beruházás második üteme. Ennek köszönhetően 2029 közepére közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat épül ki az M3-as autópálya és a román határ, ezáltal Szatmárnémeti között. A fejlesztés részleteiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be egy Facebook-bejegyzésben.

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Vitézy Dávid: eldőlt a 190 milliárdos magyar útépítés sorsa, új menetrend szerint épül meg a gyorsforgalmi út
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Magyar Péter: hétfőn több kiemelt korrupciós ügyben jön nyomozás, két politikust átadnak a nyomozóknak

Hétfőn veszi kezdetét a "Tisztítótűz" elnevezésű korrupcióellenes akció, amelynek keretében kiemelt ügyekben indul eljárás, és két politikus ellen is nyomozás kezdődhet – derül ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

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Magyar Péter: hétfőn több kiemelt korrupciós ügyben jön nyomozás, két politikust átadnak a nyomozóknak
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Hegedűs Zsolt elárulta a magyar kórházakban induló nagy kormányprogram újabb részleteit

Új várólistacsökkentési programot indít a kormány, a kezdeményezés célja a műtéti kapacitások hatékonyabb kihasználása, az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése, valamint az ellátás minőségének javítása, többek között délutáni és hétvégi operációk bevezetésével - írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán.

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Hegedűs Zsolt elárulta a magyar kórházakban induló nagy kormányprogram újabb részleteit
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Nagy fordulat készülődik a magyar vasútnál: jönhetnek a felsővezeték nélkül suhanó akkumulátoros vonatok

A hazai regionális vasúthálózat jelentős részén, a Bzmot-flotta akár kétharmadánál is kiváltható lenne a dízelüzem olyan modern, akkumulátoros motorvonatokkal, amelyek beszerzését nyílt közbeszerzési eljárás keretében tervezi a kormány – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-videójából.

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Nagy fordulat készülődik a magyar vasútnál: jönhetnek a felsővezeték nélkül suhanó akkumulátoros vonatok
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Osztrák vonatok jelenthetnek alternatívát a magyar hálózatnak is

A hazai InterCity-flotta megújításának egyik lehetséges alternatívájaként mutatta be a Stadler KISS motorvonat távolsági változatát Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán közzétett videós bejegyzésében.

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Osztrák vonatok jelenthetnek alternatívát a magyar hálózatnak is
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Magyarokat látogatott meg Kanadában Orbán Anita

A kanadai Ontario tartományában élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a IV. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban.

Orbán Anita vasárnapi Facebook-bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet.

A külügyminiszter közölte:

a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat.

Hozzátette: ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezmény-rendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra.

Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól.

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Egyházi vezetőkkel tárgyalt Forsthoffer Ágnes

A magyar nemzet összetartozás-érzésének erősítéséről és a határon túli magyar közösségek megmaradásáról tárgyalt az Országházban Forsthoffer Ágnes Adorjáni Dezső püspökkel és Koszta István püspökhelyettessel, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház vezetőivel – derült ki Forsthoffer Ágnes házelnök Facebook-bejegyzéséből.

A parlamenti találkozón a felek áttekintették az egyház sokrétű tevékenységét. Az egyházi vezetők hitéleti feladataik ellátásán túl kiemelten sokat tesznek az erdélyi magyar közösség megmaradásáért, a kulturális örökség és a magyar gyökerek ápolásáért, valamint a külhoni magyar oktatás támogatásáért. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy a magyar nemzet összetartozásának érzését közösen kell erősíteni.

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Tisza-kormány: jöhet a szigorúbb vagyonadó, készül az új Nemzeti alaptanterv

Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől bevezetik a vagyonadót, az eredetileg vállaltnál szigorúbb feltételekkel. Egy meghatározott vagyonszint, például 500 milliárd forint felett az adó mértéke az 1 százalékot is meghaladhatja.

Több száz tankerületi pályázat érkezett

A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre összesen 567 pályázat érkezett, amelyek közül 407 felelt meg az érvényességi feltételeknek. A formai ellenőrzés lezárult, a pályázatok értékelése már megkezdődött.

Új gyalogosstratégiát fogadott el Budapest

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest új gyalogosstratégiáját, amelynek célja, hogy 2050-re a főváros teljes közterület-hálózata és közlekedési rendszere akadálymentes és gyalogosbarát legyen.

Már a következő évtizedben jelentős átalakításokat terveznek a villamosmegállóknál és a közlekedési csomópontoknál.

Milliárdokat csoportosítottak át laktanyákra

A kormány 5 milliárd forintot csoportosított át a korábbi honvédelmi miniszter irodakomplexumának rekonstrukciójára szánt keretből a laktanyák és katonai szállások korszerűsítésére. Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint több mint 30 helyszínen már megkezdődtek a fejlesztések.

Visszakerült a Rippl-Rónai-festmény

Visszakerült a kaposvári múzeumba Rippl-Rónai József „Medgyessy olvas” című festménye, amely korábban kölcsönként a köztársasági elnöki hivatalhoz került. A mű tavaly azt követően került a figyelem középpontjába, hogy Sulyok Tamás akkori köztársasági elnök feleségének múzeumlátogatása után elterjedt, hogy

„válogathatott” a festmények közül,

a mű kölcsönadásáról azonban hivatalosan a kaposvári önkormányzat döntött.

Új Nemzeti alaptanterv készül

Lannert Judit oktatási miniszter a kormánypárti képviselőkkel egyeztetett az oktatásban zajló munkáról és a tervezett változtatásokról. Az oktatási stratégia az év végére készülhet el, emellett új Nemzeti alaptantervet dolgoznak ki, a tárca pedig széles körű egyeztetésre és többségi konszenzusra kívánja építeni a változtatásokat.

Elkészült a belügyi törvénycsomag

Elkészült a belügyi ágazatban dolgozókat érintő, több mint harminc törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomag. A változtatások célja az adminisztratív terhek csökkentése és a dolgozók megbecsültségének növelése, az elsőként ismertetett intézkedések között pedig a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szabadságának és juttatásainak emelése szerepel.

Készül az európai ügyész kiválasztása

Az Igazságügyi Minisztériumban dolgoznak a magyar európai ügyész kiválasztásának szabályain. Magyarországnak három független, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező jelöltet kell Brüsszelbe felterjesztenie, akik közül az Európai Unió Tanácsa választja ki a magyar európai ügyészt, a magyarországi nyomozásokat pedig európai delegált ügyészek irányítják majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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