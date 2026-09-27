Tisza-kormány: hétfőn fellángol a tisztítótűz művelet, döntöttek a 190 milliárdos útépítésről

A kanadai Ontario tartományában élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a IV. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban.

Orbán Anita vasárnapi Facebook-bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet.

A külügyminiszter közölte:

a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat.

Hozzátette: ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezmény-rendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra.

Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól.