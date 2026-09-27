Tisza-kormány: hétfőn fellángol a tisztítótűz művelet, döntöttek a 190 milliárdos útépítésről

Vitézy Dávid: eldőlt a 190 milliárdos magyar útépítés sorsa, új menetrend szerint épül meg a gyorsforgalmi út
Eldőlt az M49-es gyorsforgalmi út sorsa, ugyanis a kormány döntése értelmében folytatódik a beruházás második üteme. Ennek köszönhetően 2029 közepére közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat épül ki az M3-as autópálya és a román határ, ezáltal Szatmárnémeti között. A fejlesztés részleteiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be egy Facebook-bejegyzésben.
Magyar Péter: hétfőn több kiemelt korrupciós ügyben jön nyomozás, két politikust átadnak a nyomozóknak
Hétfőn veszi kezdetét a "Tisztítótűz" elnevezésű korrupcióellenes akció, amelynek keretében kiemelt ügyekben indul eljárás, és két politikus ellen is nyomozás kezdődhet – derül ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
Hegedűs Zsolt elárulta a magyar kórházakban induló nagy kormányprogram újabb részleteit
Új várólistacsökkentési programot indít a kormány, a kezdeményezés célja a műtéti kapacitások hatékonyabb kihasználása, az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése, valamint az ellátás minőségének javítása, többek között délutáni és hétvégi operációk bevezetésével - írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán.
Nagy fordulat készülődik a magyar vasútnál: jönhetnek a felsővezeték nélkül suhanó akkumulátoros vonatok
A hazai regionális vasúthálózat jelentős részén, a Bzmot-flotta akár kétharmadánál is kiváltható lenne a dízelüzem olyan modern, akkumulátoros motorvonatokkal, amelyek beszerzését nyílt közbeszerzési eljárás keretében tervezi a kormány – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-videójából.
Osztrák vonatok jelenthetnek alternatívát a magyar hálózatnak is
A hazai InterCity-flotta megújításának egyik lehetséges alternatívájaként mutatta be a Stadler KISS motorvonat távolsági változatát Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán közzétett videós bejegyzésében.
Magyarokat látogatott meg Kanadában Orbán Anita
A kanadai Ontario tartományában élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a IV. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban.
Orbán Anita vasárnapi Facebook-bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet.
A külügyminiszter közölte:
a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat.
Hozzátette: ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezmény-rendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra.
Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól.
Egyházi vezetőkkel tárgyalt Forsthoffer Ágnes
A magyar nemzet összetartozás-érzésének erősítéséről és a határon túli magyar közösségek megmaradásáról tárgyalt az Országházban Forsthoffer Ágnes Adorjáni Dezső püspökkel és Koszta István püspökhelyettessel, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház vezetőivel – derült ki Forsthoffer Ágnes házelnök Facebook-bejegyzéséből.
A parlamenti találkozón a felek áttekintették az egyház sokrétű tevékenységét. Az egyházi vezetők hitéleti feladataik ellátásán túl kiemelten sokat tesznek az erdélyi magyar közösség megmaradásáért, a kulturális örökség és a magyar gyökerek ápolásáért, valamint a külhoni magyar oktatás támogatásáért. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy a magyar nemzet összetartozásának érzését közösen kell erősíteni.
Tisza-kormány: jöhet a szigorúbb vagyonadó, készül az új Nemzeti alaptanterv
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől bevezetik a vagyonadót, az eredetileg vállaltnál szigorúbb feltételekkel. Egy meghatározott vagyonszint, például 500 milliárd forint felett az adó mértéke az 1 százalékot is meghaladhatja.
Több száz tankerületi pályázat érkezett
A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre összesen 567 pályázat érkezett, amelyek közül 407 felelt meg az érvényességi feltételeknek. A formai ellenőrzés lezárult, a pályázatok értékelése már megkezdődött.
Új gyalogosstratégiát fogadott el Budapest
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest új gyalogosstratégiáját, amelynek célja, hogy 2050-re a főváros teljes közterület-hálózata és közlekedési rendszere akadálymentes és gyalogosbarát legyen.
Már a következő évtizedben jelentős átalakításokat terveznek a villamosmegállóknál és a közlekedési csomópontoknál.
Milliárdokat csoportosítottak át laktanyákra
A kormány 5 milliárd forintot csoportosított át a korábbi honvédelmi miniszter irodakomplexumának rekonstrukciójára szánt keretből a laktanyák és katonai szállások korszerűsítésére. Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint több mint 30 helyszínen már megkezdődtek a fejlesztések.
Visszakerült a Rippl-Rónai-festmény
Visszakerült a kaposvári múzeumba Rippl-Rónai József „Medgyessy olvas” című festménye, amely korábban kölcsönként a köztársasági elnöki hivatalhoz került. A mű tavaly azt követően került a figyelem középpontjába, hogy Sulyok Tamás akkori köztársasági elnök feleségének múzeumlátogatása után elterjedt, hogy
„válogathatott” a festmények közül,
a mű kölcsönadásáról azonban hivatalosan a kaposvári önkormányzat döntött.
Új Nemzeti alaptanterv készül
Lannert Judit oktatási miniszter a kormánypárti képviselőkkel egyeztetett az oktatásban zajló munkáról és a tervezett változtatásokról. Az oktatási stratégia az év végére készülhet el, emellett új Nemzeti alaptantervet dolgoznak ki, a tárca pedig széles körű egyeztetésre és többségi konszenzusra kívánja építeni a változtatásokat.
Elkészült a belügyi törvénycsomag
Elkészült a belügyi ágazatban dolgozókat érintő, több mint harminc törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomag. A változtatások célja az adminisztratív terhek csökkentése és a dolgozók megbecsültségének növelése, az elsőként ismertetett intézkedések között pedig a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szabadságának és juttatásainak emelése szerepel.
Készül az európai ügyész kiválasztása
Az Igazságügyi Minisztériumban dolgoznak a magyar európai ügyész kiválasztásának szabályain. Magyarországnak három független, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező jelöltet kell Brüsszelbe felterjesztenie, akik közül az Európai Unió Tanácsa választja ki a magyar európai ügyészt, a magyarországi nyomozásokat pedig európai delegált ügyészek irányítják majd.
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