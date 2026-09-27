14°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Tisza-kormány: jöhet a szigorúbb vagyonadó, készül az új Nemzeti alaptanterv
Gazdaság

Tisza-kormány: jöhet a szigorúbb vagyonadó, készül az új Nemzeti alaptanterv

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter 2027-től vagyonadót vezetne be az eredetinél szigorúbb feltételekkel. A kormány milliárdokat csoportosított át laktanyák korszerűsítésére, és elkészült a belügyi törvénycsomag is. Budapest új gyalogosstratégiát fogadott el a 2050-ig elérendő akadálymentes közlekedésért. Az oktatásban új Nemzeti alaptanterv kidolgozása kezdődött meg. Emellett visszakerült a kaposvári múzeumba a botrányossá vált Rippl-Rónai-festmény. Megkezdődött a magyar európai ügyész kiválasztásának előkészítése is.
Megosztás

Egyházi vezetőkkel tárgyalt Forsthoffer Ágnes

A magyar nemzet összetartozás-érzésének erősítéséről és a határon túli magyar közösségek megmaradásáról tárgyalt az Országházban Forsthoffer Ágnes Adorjáni Dezső püspökkel és Koszta István püspökhelyettessel, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház vezetőivel – derült ki Forsthoffer Ágnes házelnök Facebook-bejegyzéséből.

A parlamenti találkozón a felek áttekintették az egyház sokrétű tevékenységét. Az egyházi vezetők hitéleti feladataik ellátásán túl kiemelten sokat tesznek az erdélyi magyar közösség megmaradásáért, a kulturális örökség és a magyar gyökerek ápolásáért, valamint a külhoni magyar oktatás támogatásáért. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy a magyar nemzet összetartozásának érzését közösen kell erősíteni.

Megosztás

Tisza-kormány: jöhet a szigorúbb vagyonadó, készül az új Nemzeti alaptanterv

Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől bevezetik a vagyonadót, az eredetileg vállaltnál szigorúbb feltételekkel. Egy meghatározott vagyonszint, például 500 milliárd forint felett az adó mértéke az 1 százalékot is meghaladhatja.

Több száz tankerületi pályázat érkezett

A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre összesen 567 pályázat érkezett, amelyek közül 407 felelt meg az érvényességi feltételeknek. A formai ellenőrzés lezárult, a pályázatok értékelése már megkezdődött.

Új gyalogosstratégiát fogadott el Budapest

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest új gyalogosstratégiáját, amelynek célja, hogy 2050-re a főváros teljes közterület-hálózata és közlekedési rendszere akadálymentes és gyalogosbarát legyen.

Már a következő évtizedben jelentős átalakításokat terveznek a villamosmegállóknál és a közlekedési csomópontoknál.

Milliárdokat csoportosítottak át laktanyákra

A kormány 5 milliárd forintot csoportosított át a korábbi honvédelmi miniszter irodakomplexumának rekonstrukciójára szánt keretből a laktanyák és katonai szállások korszerűsítésére. Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint több mint 30 helyszínen már megkezdődtek a fejlesztések.

Visszakerült a Rippl-Rónai-festmény

Visszakerült a kaposvári múzeumba Rippl-Rónai József „Medgyessy olvas” című festménye, amely korábban kölcsönként a köztársasági elnöki hivatalhoz került. A mű tavaly azt követően került a figyelem középpontjába, hogy Sulyok Tamás akkori köztársasági elnök feleségének múzeumlátogatása után elterjedt, hogy

„válogathatott” a festmények közül,

a mű kölcsönadásáról azonban hivatalosan a kaposvári önkormányzat döntött.

Új Nemzeti alaptanterv készül

Lannert Judit oktatási miniszter a kormánypárti képviselőkkel egyeztetett az oktatásban zajló munkáról és a tervezett változtatásokról. Az oktatási stratégia az év végére készülhet el, emellett új Nemzeti alaptantervet dolgoznak ki, a tárca pedig széles körű egyeztetésre és többségi konszenzusra kívánja építeni a változtatásokat.

Elkészült a belügyi törvénycsomag

Elkészült a belügyi ágazatban dolgozókat érintő, több mint harminc törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomag. A változtatások célja az adminisztratív terhek csökkentése és a dolgozók megbecsültségének növelése, az elsőként ismertetett intézkedések között pedig a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szabadságának és juttatásainak emelése szerepel.

Készül az európai ügyész kiválasztása

Az Igazságügyi Minisztériumban dolgoznak a magyar európai ügyész kiválasztásának szabályain. Magyarországnak három független, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező jelöltet kell Brüsszelbe felterjesztenie, akik közül az Európai Unió Tanácsa választja ki a magyar európai ügyészt, a magyarországi nyomozásokat pedig európai delegált ügyészek irányítják majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol vannak most az izgalmas lehetőségek a tőzsdén? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja
Fordulat az adósságheggyel küzdő olajországban: megnyílhatnak a pénzcsapok
Bill Gates kimondta: egymilliárd ember halálát okozhatja a mesterséges intelligencia
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility