Újabb áfacsökkentésről indul kormányzati egyeztetés

A Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ) és más szakmai szervezetek közös javaslatcsomagot dolgoztak ki a helyzet rendezésére. Ennek legfőbb eleme, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) támogatási listáján szereplő mintegy 3200 termék áfáját 5 százalékra csökkentsék.

A lépés változatlan nettó árak mellett körülbelül 17 százalékkal tenné olcsóbbá az eszközöket a betegek számára. A költségvetést évente legfeljebb 6 milliárd forinttal terhelő javaslatról a szeptember 30-i héten kezdődnek meg az egyeztetések az Egészségügyi Minisztériumban, jóllehet a végleges döntés nagyban függ a Pénzügyminisztérium álláspontjától is.

A kormányzat részéről Dávid Tamás, a NEAK főigazgató-helyettese is elismerte, hogy

a lassan három évtizede kialakított finanszírozási modell megérett a reformra.

A jelenlegi rendszer fő hiányossága, hogy a gyógyszerek mintájára finanszírozza a segédeszközöket, figyelmen kívül hagyva, hogy utóbbiaknál – például az inkontinenciatermékeknél – jelentős minőségi és műszaki különbségek lehetnek. A NEAK ezért a jövőben a mérhető műszaki tulajdonságok és a valós hozzáadott érték alapján értékelné a termékeket. Bár Magyarország európai összevetésben keveset költ erre a területre, az olyan modern technológiák támogatása, mint a gyermekek folyamatos vércukorszint-mérését biztosító szenzorok, egyre nagyobb hangsúlyt kap. Emellett felmerült az is, hogy bizonyos, az önálló életvitelt segítő eszközök finanszírozásába a jövőben a szociális ágazatot is bevonják.

A támogatási rendszer átalakítása mellett a hazai orvostechnikai ipar helyzete is beavatkozást igényel. Bár a magyar gyártók 2025-ben kiemelkedő, megközelítőleg 430 milliárd forintos árbevételt értek el, ennek túlnyomó része az exportból származott, miközben a belföldi piac részesedése drasztikusan csökkent.

A szakmai szervezetek ezért értékalapú közbeszerzési rendszer bevezetését szorgalmazzák. Ez azt jelentené, hogy az állami tendereken nem csupán a vételárat, hanem az eszközök élettartamát, üzemeltetési költségeit és a hazai foglalkoztatásra gyakorolt hatását is figyelembe vennék. Egy ilyen szemléletváltás a becslések szerint nemzetgazdasági szinten évente akár 80-100 milliárd forintos megtakarítást is eredményezhetne.

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