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12 év után váratlanul lemondott egy alpolgármester
Gazdaság

12 év után váratlanul lemondott egy alpolgármester

MTI
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Lemondott tisztségéről Homoki Tamás, Kecskemét alpolgármestere, döntése a következő, október 22-i közgyűlés napján lép életbe. Ezt hétfőn tájékoztatott az alpolgármester sajtóközleményben.
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A megyei és a helyi hírportálokhoz - köztük a baon.hu-hoz és a hiros.hu-hoz - eljuttatott tájékoztatás szerint a tizenkét év után távozó jogász a folyamatban lévő szakmai ügyek és projektek zökkenőmentes átadása, valamint a város működőképességének megőrzése érdekében látja el feladatait az októberi közgyűlésig, amelyen személyesen is részt vesz. Homoki Tamás emlékeztetett arra, hogy napra pontosan 12 évvel korábban, 2014. október 22-én választották meg először a tisztségre.

A leköszönő városvezető felajánlotta, hogy megbízatása megszűnését követően ügyvédi irodája útján pro bono, azaz díjazás nélkül, külső tanácsadóként és szakértőként segíti a várost korábbi szakterületein: a közlekedésfejlesztési, városüzemeltetési, városrendészeti és cégfelügyeleti projektekben, amennyiben a városháza igényt tart erre.

Lemondó nyilatkozatában kitért arra is, hogy fia, Homoki Balázs ügyvédként és cégén keresztül az ő korábbi pozíciójától függetlenül, piaci árazás mellett lát el jogi feladatokat önkormányzati cégeknél. A lemondás és a díjmentes felajánlás függetlenségének megőrzése érdekében fia kezdeményezi ezen megbízások teljes körű, független szakmai és etikai felülvizsgálatát az érintett társaságoknál.

A hiros.hu beszámolója szerint Homoki Tamás jelezte:

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a döntés okairól a későbbiekben sem kíván nyilatkozni.

A kecsup.hu megkeresésére csupán annyit közölt, hogy a lépés egy folyamat eredménye volt.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a kecsup.hu hírportálnak reagálva elmondta: tudomásul veszi a lemondást, és megköszönte a távozó tisztségviselő eddigi munkáját. A polgármester kifejtette, hogy a jogszabályi előírások miatt nem választanak új alpolgármestert Homoki Tamás helyére, a feladatkörök átcsoportosítását és a működési struktúra átalakítását a megmaradt négy helyettese között fogják megvizsgálni.

A városvezető a kecsup.hu-nak megerősítette azt az értesülést is, hogy távozott tisztségéből Takács Valentina, a városháza kommunikációs vezetője.

Emellett a kecskeméti önkormányzat kulturális bizottsága a napokban zárt ülésen döntött arról, hogy szeptember 22-i hatállyal felmenti munkavégzése alól Barta Dórát, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ ügyvezető igazgatóját, aki a közösségi oldalán úgy fogalmazott: a döntés hátteréről a megfelelő időben kíván megszólalni. Az új ügyvezetői pályázat kiírásáról a közgyűlés dönt majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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