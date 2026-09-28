A ferencvárosi tömbrehabilitációtól a Bosnyák téri falanszterig: hol siklott ki a hazai városfejlesztés?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A rendszerváltás után: új fejlesztési modellek

A rendszerváltás után az állam és az önkormányzatok még jelentős ingatlanvagyonnal rendelkeztek, ami valódi mozgásteret adott új városfejlesztési modellek kialakítására. Lehetőség nyílt városrészi léptékű fejlesztési koncepciók megvalósítására, a területek tudatos előkészítésére és ütemezett hasznosítására, valamint arra, hogy az értéknövekedésből származó bevételek egy része visszaforgatható legyen közösségi célokra. Az egy-egy esetben jó eredményekkel kecsegtető modellek azonban nem terjedtek el szélesebb körben.

A „véletlen" állam–piac partnerség – Millenniumi Városközpont

A Millenniumi Városközpont a meghiúsult EXPO '96 világkiállítás számára kiürített egykori Dunaparti teherpályaudvar területén jött létre. A világkiállítás ugyan elmaradt, a terület rendezése és kármentesítése azonban addigra megtörtént. Az állam az ezredfordulón az előkészített telkeket eladta egy ingatlanfejlesztő cégnek, amely elkészítette a városrész fejlesztési koncepcióját. A rendezett tulajdoni hátterű, fejlesztésre előkészített terület vonzó feltételeket teremtett a magántőke bevonásához.

Az állam az értékesítés után is proaktívan vett részt a városrész alakításában: két nagy kulturális beruházással adott új funkciót és közönséget a területnek.

A Nemzeti Színház közvetlen állami beruházásként valósult meg.

A Művészetek Palotája viszont már ún. PPP (private-public partnership) konstrukcióban jött létre: megépítéséhez a költségvetési korlátok miatt magántőkét vontak be. A magánpartner finanszírozta és valósította meg az épületet, az állam pedig hosszú távú rendelkezésre állási díjat vállalt. Ez nem volt kellően megalapozott és előkészített konstrukció. Az ebből fakadó költségvetési többletterheket és az állam számára kedvezőtlen kockázatmegosztást később az Állami Számvevőszék is megállapította.

A két kulturális intézmény és a magánfejlesztések révén bő két évtized alatt irodákat, lakásokat, szolgáltatásokat és országos jelentőségű kulturális intézményeket magában foglaló, vegyes funkciójú városrész jött létre. A Soroksári út és a HÉV azonban továbbra is erős elvágó hatást fejt ki a szomszédos városrészek felé, a földszinti városi élet feltételei pedig csak részben alakult ki. A példa így egyszerre mutatja a proaktív városfejlesztési politika lehetőségeit és korlátait:

a terület előkészítése és a kulcsfunkciók telepítése képes volt magánberuházásokat generálni, a városrész tágabb környezetbe illesztését azonban már nem sikerült ugyanilyen következetesen megvalósítani.

Közszféra–piac együttműködés – Középső-Ferencváros tömbrehabilitációja

Ezzel egy időben, az önkormányzati szinten

Középső-Ferencváros rehabilitációja állított ritka pozitív példát a rendszerváltás után rendelkezésre álló ingatlanvagyon tudatos hasznosítására.

A Ferenc körút, az Üllői út, a Haller utca és a Mester utca által határolt terület átfogó fejlesztésére a Ferencváros Önkormányzata 1992-ben hozta létre a SEM IX. Városfejlesztő Rt.-t. A konstrukció a francia Société d'Économie Mixte, vagyis vegyes gazdasági társasági modellre épült; az OTP és a francia CDC is részt vett benne. A magánfejlesztők a megszerzett telkeken saját finanszírozásból, saját kockázatukra valósították meg az új épületeket, ugyanakkor a modell lényege az volt, hogy az Önkormányzat már a beruházások előtt, területi szinten szervezte meg a fejlesztési folyamatot. Az önkormányzati többségű társaság a rehabilitációs terv alapján előkészítette, és pályázaton értékesítette a fejlesztési telkeket, koordinálta a szükséges bontásokat és közterületi beruházásokat, a bevételek egy részét pedig visszaforgatta a városrész megújításába.

A telkenkénti fejlesztés helyett így tömbszinten lehetett összehangolni a beépítést, illetve a köz- és zöldfelületek kialakítását. Ez nemcsak egy-egy leromlott állapotú épület megújítását, hanem összefüggő városrészi rehabilitációt tett lehetővé: a magántőke egy előre kialakított fejlesztési koncepció keretei között kapcsolódott be a folyamatba.

Az udvari épületrészek bontásával belső kertek jöttek létre, egy lebontott háztömb helyén pedig a ma Kerekerdő park néven ismert új közpark született. A közterületi megújulás ma is működő példája a Tompa utca átépítése, ahol a forgalomcsillapított, gyalogosbarát és zöldebb kialakítás az aktív földszinti üzletekkel és vendéglátóhelyekkel együtt egy élő városi tengelyt hozott létre.

A modell működéséhez ugyanakkor három feltétel együttesen kellett:

jelentős önkormányzati ingatlanvagyon és előfinanszírozás,

hosszú távon, következetesen működtetett fejlesztési stratégia és intézmény,

valamint olyan kedvező piaci környezet, amely biztosította a fejlesztési telkek iránti keresletet és a magántőke bevonását.

Az integrált városfejlesztés kísérlete

A 2004-es uniós csatlakozással új távlatok és korábban elképzelhetetlen méretű fejlesztési források váltak elérhetővé. A 2007–2013-as, első „teljes” uniós költségvetési ciklusban a magyar önkormányzatok jelentős támogatást kaptak városrehabilitációs programokra, amelyekhez részfinanszírozást is biztosítaniuk kellett. A forrásokhoz való hozzáférést ún. integrált városfejlesztési stratégiák és akcióterületi tervek elkészítéséhez kötötték. Ezáltal az egyedi beruházásokat tágabb városrészi célokhoz kellett kapcsolni, a fizikai, társadalmi és gazdasági beavatkozásokat pedig egységes területi programban kellett megfogalmazni. Ehhez azonban megfelelő szakmai, szervezeti és finanszírozási kapacitásra is szükség volt, ami nem minden önkormányzatnál állt rendelkezésre azonos mértékben.

Közben az ingatlanpiac is gyorsan bővült, amit a hitelezés és az állami lakástámogatások is fűtöttek. A 2008-as pénzügyi válság azonban egyszerre törte meg ezt a piaci lendületet és hozta felszínre a fejlesztések finanszírozási kockázatait. A felhalmozott adósság és devizakitettség mellett az uniós beruházásokhoz szükséges önrészt az önkormányzatok gyakran hitelből biztosították. A válság így a magánberuházások visszaesése mellett a helyi fejlesztéspolitika pénzügyi mozgásterét is szűkítette.

Már ebben az időszakban megjelent két olyan eszköz, amelyek az egyedi beruházások megvalósulását jelentős mértékben befolyásolták: a településrendezési szerződés eszköze, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások rendszere, amely elsősorban az uniós forrásból finanszírozott nagyprojektek gyorsítására szolgált. Ezek jelentősége a következő évtized megváltozott intézményi környezetében nőtt meg igazán.

2010 után: központosítás és egyedi nagyberuházások

Az önkormányzati rendszer 2010 utáni átalakítása egyszerre rendezte a települések adóssághelyzetét és központosított több, korábban helyi szinten ellátott feladatot és döntési jogkört. Az állam átvállalta az önkormányzatok adósságainak jelentős részét, az önkormányzatok hitelfelvételét pedig főszabály szerint központi jóváhagyáshoz kötötték. Ezzel szűkült az önkormányzatok önálló fejlesztési mozgástere, miközben nagyobb súlyt kaptak az állami nagyberuházások és az egyedi projektekhez kapcsolódó központi döntések.

A közvetlen fejlesztői mozgástér szűkülésével felértékelődtek az önkormányzatok szabályozási és szerződéses eszközei. Ezek közül a településrendezési szerződés lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat és a fejlesztő megállapodjon a beruházás által szükségessé tett közfejlesztések megvalósulásáról vagy finanszírozásáról. A szerződés azonban jellemzően már egy létező beruházási szándékhoz kapcsolódik. Így a közterületi, infrastrukturális és más közérdekű feltételek projektenként konkretizálódnak, nem egy előre kidolgozott városrészi koncepció céljaiból és elvárásaiból következnek.

A korlátok a nagyobb infrastrukturális beruházások esetében válnak igazán láthatóvá. Egy kerület megállapodhat a fejlesztővel például a kapcsolódó közterületek vagy helyi infrastruktúra kialakításáról. Ellenben egy új villamosvonal vagy nagyobb közműberuházás megvalósítása már fővárosi vagy állami szintű döntést, finanszírozást és előkészítést is igényelhet. A fejlesztő számára az előre ismert közösségi elvárások és költségek beépíthetők az üzleti modellbe; a beruházás előrehaladása közben változó vagy bizonytalan feltételek viszont növelik a kockázatot. Ez drágíthatja, késleltetheti vagy akár vissza is foghatja a beruházási kedvet.

A kiemelt beruházások rendszere szintén egyre nagyobb szerepet kapott az elmúlt másfél évtizedben. Nagy és összetett fejlesztések gyorsítása indokolt lehet, a kiemelt státusz azonban nem egy olyan egységes szempontrendszer alapján dől el, amely vizsgálja a beruházás gazdasági és társadalmi értékét, hosszú távú fenntarthatóságát, infrastruktúraigényét vagy éppen a környező városrészhez való illeszkedését.

A rendszer alkalmazási körének bővülésével egyes kormányrendeletek ráadásul a helyi szabályoktól eltérő beépítési feltételeket is meghatároztak. Ezeknél a projekteknél csökkent a helyi szabályozás súlya, és szűkült az önkormányzatok lehetősége arra, hogy saját településfejlesztési szempontjaikat a szabályozáson vagy a településrendezési szerződésen keresztül érvényesítsék.

Egy projekt gyorsítása és egy adott városrész összehangolt fejlesztése ezért két külön feladat. Az előbbihez elegendő lehet egy eljárási vagy szabályozási kivétel; az utóbbihoz viszont a beruházásokat, a közlekedést, a közműveket, a közintézményeket és a közterületeket már a fejlesztés előtt közös területi koncepcióba kell rendezni.

Szűkülő mozgástér, bővülő kivételek

A 2020-as évekre szűkült a közszféra közvetlen beruházási mozgástere: az uniós források visszaesése és a költségvetési korlátok erősödése mellett az állami projekt-előkészítési kapacitás is gyengült. Több korábbi beruházó és előkészítő szervezet megszűnt, feladataik részben minisztériumi struktúrákba kerültek. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb szerepet kaptak az egyedi projektekhez kötődő kiemelések és ösztönzők. Mindeközben a lakhatási nyomás sem enyhült: a keresletet élénkítő intézkedésekre a kínálat csak késéssel tudott reagálni.

Ezzel együtt

jelentős tartalék maradt az állami tulajdonú, alulhasznosított ipari és vasúti területekben.

Ezek az ún. barnamezős területek sok esetben a meglévő városszövetben, meglévő közlekedési hálózatok és szolgáltatások közelében fekszenek, ezért megfelelő előkészítéssel új lakásoknak, munkahelyeknek és más városi funkcióknak adhatnak helyet, miközben magántőkét is képesek bevonni. Nem véletlenül tekinthetők a városfejlesztés egyik aranytartalékának.

Erre adott választ a rozsdaövezeti akcióterületek 2020-ban létrehozott rendszere. A szabályozás lehetőséget teremtett arra is, hogy a hosszabb előkészítést igénylő területeken kármentesítés, tulajdonrendezés, közmű- és infrastruktúra-fejlesztés előzze meg a beruházásokat. A gyakorlatban azonban az azonnali, már engedélyezett vagy előkészítés alatt álló projektekre szabott kategória került előtérbe: az első hat kijelölt akcióterület mind ebbe a körbe tartozott. Új barnamezős fejlesztési területek előkészítése helyett így elsősorban már előkészítés alatt álló beruházások kaptak további szabályozási könnyítéseket és gazdasági ösztönzőket.

Több ilyen projekt korábban már kiemelt státuszt is kapott.

A BudaPart és a Közvágóhíd ingatlanfejlesztési projektek két eltérő példaként mutatnak rá arra, mi történik akkor, ha a kiemelt státusz és a rozsdaövezeti ösztönzők egy már kialakult fejlesztési koncepciókra rakódnak rá.

A Bosnyák tér pedig arra példa, hogyan eshet szét egy eredetileg összehangolt városközponti koncepció, ha a köz- és magánfejlesztések, valamint az állami beavatkozás nem egy közös fejlesztési keretben kapcsolódnak egymáshoz.

BudaPart: egységes mesterterv, késve érkező infrastruktúra

A Kopaszi-gát melletti BudaPart 2016-ban, lényegében a fejlesztés indulásával egy időben kapott kiemelt státuszt, később pedig az azonnali rozsdaövezeti akcióterületek közé is bekerült. A beruházó egységes mesterterv alapján, városrészi léptékben szervezte meg a beépítést: vegyes funkciók, aktív földszintek, valamint összefüggő gyalogos- és közterületi rendszer jött létre.

A projekt jól mutatja, hogy egy nagy, egy kézben lévő fejlesztési területen a magánszereplő is képes városrészi léptékű koordinációra.

A terület határain túlnyúló közlekedési infrastruktúra azonban nem készült el ugyanebben az ütemben. Az elkészült állapotában többezer lakóval és ide ingázó munkavállalóval számoló negyed közösségi közlekedési kapcsolatai ma még alapvetően az 1-es villamosra és autóbuszokra támaszkodnak. Ez közel sem elegendő kapacitás.

A városrész új vasút megállója még csak épül, a Budai fonódó villamoshálózat II. ütemének kivitelezése pedig csak mintegy tíz évvel a fejlesztés indulása után, a következő hónapokban kezdődhet végre el. Utóbbinál nem lehet szó nélkül elmenni azon tény mellett, hogy a terület eladásakor a közszféra elmulasztott feltételeket támasztani az új tulajdonos felé a villamosinfrastruktúrával kapcsolatban.

Így az ideális, a fejlesztési területet feltáró nyomvonal helyett a Budafoki úton halad majd a villamos, valamikor.

A BudaPart példája azt mutatja meg, hogy a magánfejlesztő saját területén létrehozhat egységes városrészt, azonban szükséges, városi léptékű infrastruktúra csak a közszféra által előzetesen megfogalmazott elvárások eredményeként jön létre.

Közvágóhíd: eltűnő ipari örökség

A volt Közvágóhíd területén épülő City Pearl fejlesztését 2018-ban nyilvánították kiemelt beruházássá, az építkezés pedig már zajlott, amikor 2021 végén az azonnali rozsdaövezeti akcióterületek közé is bekerült. A barnamezős terület lakó- és vegyes funkciójú újrahasznosítása indokolt, a fejlesztés keretében azonban az egykori, műemléki jelentőségű ipari épületegyüttes jelentős részét elbontották. Az épületállomány és az organikusan kialakult kulturális funkciók megtartása erősebb karaktert adhatott volna az új városrésznek.

A projekt így jól mutatja a már kialakult fejlesztések utólagos ösztönzésének korlátját. Mire a terület rozsdaövezeti státuszt kapott, a beruházás koncepciója és az épületek sorsa lényegében már eldőlt: csak néhány, szigorú műemléki védelem alatt álló elem maradt meg, illetve kerül visszaépítésre. A fejlesztés új lakásokat, szolgáltatásokat és közösségi tereket hoz létre, de a közszféra már nem tudta a támogatás feltételeként érdemben alakítani, hogy a terület történeti értékei milyen szerepet kapjanak az új városrészben.

Bosnyák tér: széteső városközponti koncepció

A Bosnyák tér fejlesztésében több, korábban bemutatott beruházáspolitikai probléma egyszerre jelent meg, miközben az eredeti elképzelés még egy új városközpont létrehozására épült. A 2021-ben bemutatott koncepcióban 6–8 ezer négyzetméteres főtér, sétálóutca, új városháza, szakrendelő és a régi piacot felváltó modern vásárcsarnok szerepelt. A mögötte fekvő magánfejlesztés pedig térszerkezetileg kapcsolódott volna ehhez. Az önkormányzat és a beruházó két jogilag különálló, de egymáshoz kapcsolódó fejlesztésként mutatta be a terveket.

A magánfejlesztés 2019-ben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű besorolást kapott. A kapcsolódó kormányrendelet pedig több ponton eltérést engedélyezett a kerületi településrendezési szabályoktól, és kizárta egyes településképi eljárások alkalmazását. A két fejlesztés összehangolására még így is lett volna lehetőség, a kerület és a beruházó között azonban nem jött létre az ehhez szükséges településrendezési megállapodás. Közben maga a projekt is jelentősen átalakult. Az eredetileg mintegy 950 lakással, irodákkal és kereskedelmi funkciókkal számoló programból végül egy 168 lakásos épület, egy kereskedelmi központ és hét, összesen mintegy 150 ezer négyzetméteres irodaház maradt.

Újabb csavarként, 2023-ban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 254,8 milliárd forintért előszerződést kötött az irodaházak és a kapcsolódó ingatlanok megszerzésére.

Az állam így nem a városközpont közfunkcióinak és infrastruktúrájának előkészítésében vett részt, hanem utólag, vevőként kapcsolódott be, és egy egyébként csökkenő keresletű irodapiacon maga formálta irodafejlesztéssé a projektet.

Az eredmény több ponton eltért a 2021-es városközponti koncepciótól.

A közfunkciók nem valósultak meg, a régi piac – építészetileg és funkcionálisan elavultan – továbbra is ott áll, városképi zűrzavart okozva. A környező úthálózat átépítése sem rendezte urbanisztikailag a területet, a megépült belső sétány például nem teremt kapcsolatot a környező városrészekkel, így zárt belső világ maradt.

A környező úthálózat átépítése sem rendezte urbanisztikailag a területet, a megépült belső sétány például nem teremt kapcsolatot a környező városrészekkel, így zárt belső világ maradt. A terület intenzívebb beépítésével párhuzamosan a nagy kapacitású közösségi közlekedés sem fejlődött: a 4-es metró Bosnyák térig tartó második szakaszának előkészítéséről már 2003-ban megállapodott a kormány és a főváros, a hosszabbítás azonban nem valósult meg. Az új városrészi jelentőségű fejlesztés így a régóta tervezett nagy kapacitású kötöttpályás kapcsolat nélkül valósult meg.

A sorozat következő részében azt vizsgáljuk meg, milyen intézményi és pénzügyi eszközökkel lehet a köz- és magánszféra együttműködését úgy megszervezni, hogy a város fejlesztési céljai és a beruházás piacképessége egyszerre érvényesüljenek.

Az elemzésben való szakmai együttműködésért köszönet illeti Petrovics Nándort, a Corvinus Egyetem oktatóját, valamint Molnár Ágoston urbanistát, MBA hallgatót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images