Bejelentést tett a köztársasági elnök a legfőbb ügyészről

Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az Országgyűlés hétfőn - immár másodszor - nem szavazta meg a jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. Az államfő az Országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is: politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről.
A parlamenti szavazással "az alkotmányos feladatom nem ért véget", az Országgyűlés meghozta a maga döntését - hangsúlyozta Baka András, hozzáfűzve:
most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelöltet állítson, és ezt meg is fogja tenni.
Kiemelte: a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyről. Olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására.
A következő legfőbb ügyésznek olyan szervezetet kell vezetnie, amelyben a törvény elsőbbsége jelenti a közös és biztos pontot - mutatott rá az államfő, kiemelve: a következő legfőbb ügyésznek a törvényt kell szolgálnia, nem a kormány, nem az ellenzék és nem a köztársasági elnök elvárásainak kell megfelelnie.
Baka András Szathmáry Zoltán jelöléséről elmondta: alapos előkészítést követően, a jogászi szakmában folytatott konzultációk eredményeképpen jutott arra a meggyőződésre, hogy alkalmas a legfőbb ügyészi tisztség betöltésére, az ügyészség szükséges megújításának a vezetésére. A köztársasági elnök azt hangsúlyozta, hogy politikai szempontok nem játszottak szerepet a jelölésben.
Tudatos döntés volt, hogy olyan jelöltet keresek, aki ismeri az ügyészség belső működését
- hangsúlyozta, hozzátéve: egy ekkora szervezet megújításához nem elég tudni, hogy min kell változtatni, azt is tudni kell, hogyan és kikkel kell a változást végrehajtani.
Kitért arra is: indokoltnak tartotta volna, hogy a végleges álláspont kialakítása előtt a jelöltet személyesen hallgassák meg, de sem a Tisza-frakció, sem más parlamenti frakciók részéről nem mutatkozott erre igény.
Az államfő elmondta azt is, hogy
az elmúlt időszakban a jelölt "politikai befeketítése" folyt, s a történetekből "végleges ítéletek születtek a közvéleményben és a médiában".
A Szathmáry Zoltánnal kapcsolatban felmerült érintettségről elmondta: amikor a jelölése mellett döntött, nem információhiányban hozott döntést, hanem a rendelkezésre álló információkat mérlegelte.
Baka András hangsúlyozta:
a hétfői eredményt nem kudarcnak, hanem a demokrácia működésének tekinti.
Az alkotmányos intézményeknek nem az a feladatuk, hogy minden kérdésben ugyanarra a következtetésre jussanak - hangsúlyozta, hozzátéve: az a fontos, hogy saját hatáskörükben és saját felelősségükre hozzák meg a döntést.
Az államfő kiemelte: értékeli, hogy a kormányzat tiszteletben tartotta azt a döntését, hogy a legfőbb ügyész személyéről nem egyeztet. A változás célja nem az, hogy az egyik politikai befolyást egy másik helyettesítse - hangsúlyozta, hozzátéve: a cél, hogy olyan ügyészség jöjjön létre, amely minden politikai oldaltól függetlenül, kizárólag a törvény alapján működik.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
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