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Bejelentették: ezeket az ügyeket vizsgálja az NVVH
Gazdaság

Bejelentették: ezeket az ügyeket vizsgálja az NVVH

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Újonnan kapott jogkörével élve négy kiemelt jelentőségű büntetőügyet vont saját hatáskörbe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Központi Nyomozó Főügyészségtől és a Nemzeti Nyomozó Irodától. Az átvett eljárások egy minisztert, önkormányzati szereplőket, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatalt érintik, és milliárdos nagyságrendű korrupciós, illetve hűtlen kezelési gyanúkat foglalnak magukban - közölte a hivatal.

A vonatkozó törvénymódosítás értelmében az NVVH jogosulttá vált arra, hogy folyamatban lévő büntetőeljárásokat vegyen át. A döntésről Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes értesítette az érintett hatóságokat. A jogszabályok szerint a hivatal határozata ellen nincs helye jogorvoslatnak.

A hivatal három ügyet vett át a Központi Nyomozó Főügyészségtől.

  1. Az első, befolyással üzérkedés gyanúja miatt indult eljárás munkavállalási célú tartózkodási engedélyekhez kapcsolódik. A gyanú szerint egy politikusokhoz köthető csoport pénzért cserébe garantálta a vízumok és engedélyek megszerzését az ügyfeleinek.
  2. A második ügy önkormányzati közbeszerzéseket – köztük parkfenntartási és közétkeztetési feladatokat – érint. A nyomozás adatai szerint a nyertes társaságok politikusokat vesztegettek meg megbízásaik tartós biztosítása érdekében. A gyanú alapján a vesztegetési pénzek összege eléri a milliárdos nagyságrendet.
  3. A harmadik esetben állami tulajdonú vállalatok és beruházások kapcsán vizsgálódnak hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A gyanú szerint a fejlesztésekért és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felügyeletéért felelős miniszter közvetítőkön keresztül több milliárd forintnyi jogtalan előnyt fogadhatott el az állami megbízások odaítéléséért cserébe.
  4. A Nemzeti Nyomozó Irodától átvett negyedik ügyben hűtlen kezelés gyanújával folyik eljárás a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) gazdálkodása kapcsán. A hatóság azt vizsgálja, hogy az intézmény 2024 és 2026 között miért fizetett ki több mint 3,6 milliárd forintot egy konzorciumnak különféle kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, miközben maga az SZH is rendelkezett e munkák elvégzésére hivatott belső szervezeti egységekkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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