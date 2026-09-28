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Bevonult volna Hankó Balázs az ügyészségre, de az utolsó pillanatban váratlan dolog történt
Gazdaság

Bevonult volna Hankó Balázs az ügyészségre, de az utolsó pillanatban váratlan dolog történt

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Hankó Balázs volt Kulturális és Innovációs miniszter be akart ma vonulni az ügyészségre, az eseményt Orbán Viktor Facebook-oldalán élőben lehetett látni. Azonban az utolsó pillanatban, ahogy a rá váró autóba beszállt volna a politikus, a jármű tovább hajtott.

Hankó Balázs nem szállt be az autóba, egyelőre nem világos, pontosan mi történt.

A férfi (vagy az őt kísérő tömegből valaki) az autó után kiált, de a jármű tovább hajtott.

Még nem szálltam be a kocsiba"

- mondja Hankó Balázs, majd a zsebébe nyúl, vélhetően telefonjáért.

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A felvétel ezután megszakad.

Hankó Balázs a videóban korábban elmondta: 19 óra 20 perckor kapta meg az idézést az illetékes ügyészségtől, ezért távozott a parlamentből és elindult az általa meg nem nevezett hatósághoz.

Az országgyűlési képviselő kivonult a parlamentből családja, párttársai és a sajtó kíséretében, miután elbúcsúzott szeretteitől, berakta táskáját egy zöld rendszámos Mercedes SUV-ba.

A jármű vezetője azonban nem várta meg, hogy a politikus beszálljon, a táskákkal az autóban tovább hajtott.

Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt hallgathatják ki. Az ügyészség gyanúja szerint a politikus által irányított NKA-s pénzosztásban 17,3 milliárd forintot nem a törvényes kulturális célokra, hanem részben kampánycélokra és személyes érdekekre használtak fel. Hankó tagadja a vádakat, és politikai eljárásnak tartja az ügyet.

Frissítés: az RTL információi szerint Hankó Balázs ma este negyed 9-kor besétált a NAV Huszti úti épületébe. A hírcsatorna felvételei szerint a politikust maszkos, golyóálló mellényes NAV-ügynökök várták.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton

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