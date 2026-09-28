Bevonult volna Hankó Balázs az ügyészségre, de az utolsó pillanatban váratlan dolog történt

Hankó Balázs volt Kulturális és Innovációs miniszter be akart ma vonulni az ügyészségre, az eseményt Orbán Viktor Facebook-oldalán élőben lehetett látni. Azonban az utolsó pillanatban, ahogy a rá váró autóba beszállt volna a politikus, a jármű tovább hajtott.

Hankó Balázs nem szállt be az autóba, egyelőre nem világos, pontosan mi történt.

A férfi (vagy az őt kísérő tömegből valaki) az autó után kiált, de a jármű tovább hajtott.

Még nem szálltam be a kocsiba"

- mondja Hankó Balázs, majd a zsebébe nyúl, vélhetően telefonjáért.

A felvétel ezután megszakad.

Hankó Balázs a videóban korábban elmondta: 19 óra 20 perckor kapta meg az idézést az illetékes ügyészségtől, ezért távozott a parlamentből és elindult az általa meg nem nevezett hatósághoz.

Az országgyűlési képviselő kivonult a parlamentből családja, párttársai és a sajtó kíséretében, miután elbúcsúzott szeretteitől, berakta táskáját egy zöld rendszámos Mercedes SUV-ba.

A jármű vezetője azonban nem várta meg, hogy a politikus beszálljon, a táskákkal az autóban tovább hajtott.

Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt hallgathatják ki. Az ügyészség gyanúja szerint a politikus által irányított NKA-s pénzosztásban 17,3 milliárd forintot nem a törvényes kulturális célokra, hanem részben kampánycélokra és személyes érdekekre használtak fel. Hankó tagadja a vádakat, és politikai eljárásnak tartja az ügyet.

Frissítés: az RTL információi szerint Hankó Balázs ma este negyed 9-kor besétált a NAV Huszti úti épületébe. A hírcsatorna felvételei szerint a politikust maszkos, golyóálló mellényes NAV-ügynökök várták.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton