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E-autók: döntést hozott a főváros az elektromos autók parkolásáról
Gazdaság

E-autók: döntést hozott a főváros az elektromos autók parkolásáról

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A Fővárosi Közgyűlés legújabb döntése értelmében a zöld rendszámos autók parkolási kedvezménye nem szűnik meg teljesen, hanem 50 százalékosra mérséklődik, és 2030 közepéig érvényben marad - írta meg a villanyautosok.hu. A két tonnánál nehezebb gépjárműveket sújtó dupla parkolási díj bevezetését ugyanakkor egy évvel, 2028 januárjára halasztották. Eközben egy civil petíció rekordgyorsasággal gyűjti az aláírásokat a teljesen ingyenes parkolás visszaállításáért.
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A közgyűlés pénteki ülésén a 2027 januárjától hatályos parkolási rendelet módosításáról tárgyalt, miután több javaslat is született a korábbi szigorítások enyhítésére. Bár felmerült annak a lehetősége is, hogy az elektromos járművek 2030 júliusáig továbbra is teljesen ingyen parkolhassanak a fővárosban, a testület ezt végül leszavazta. Helyette azt a módosító javaslatot fogadták el, amely

a fokozatosság elve alapján 50 százalékos díjkedvezményt biztosít a tisztán elektromos és hidrogénüzemű gépkocsiknak a 2030-as határidőig.

Éles vita alakult ki a két tonnánál nehezebb autókra tervezett dupla parkolási díj körül. Karácsony Gergely főpolgármester eredetileg a rendelkezés eltörlését javasolta technikai akadályokra hivatkozva, mivel a főváros jelenleg nem fér hozzá az autók pontos súlyadatait tartalmazó gépjármű-nyilvántartáshoz, a probléma orvoslása pedig parlamenti hatáskör. A szakmai viták során az is elhangzott, hogy a szigorú súlykorlátozás paradox módon éppen a nehéz akkumulátorokkal felszerelt, környezetkímélőbb elektromos modelleket büntetné a régebbi, könnyebb, de helyben szennyező dízelautók helyett. A kompromisszumos döntés értelmében a dupla díj bevezetését végül nem törölték el, csupán egy évvel, 2028. január 1-jére halasztották.

Karácsony Gergely
Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester
Karácsony Gergely Szilveszter 1975. június 11-én született Fehérgyarmaton, gyermekkorát Nyírtasson töltötte. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2000-ben szerzett szociológus diplomát. Pályafutását a Me
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A politikai egyeztetésekkel párhuzamosan egy civil kezdeményezés is indult, amely a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolásának megtartását és a dupla díj újragondolását követeli. A petíció alig két nap alatt több mint ezerötszáz támogatót gyűjtött, ezzel a főváros erre szolgáló felületének eddigi legsikeresebb kezdeményezésévé vált.

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Mivel az aláírók száma átlépte az ezerfős határt, a városvezetésnek kötelező egyeztetnie a kezdeményezővel.

Amennyiben az összegyűlt aláírások száma eléri a tízezret, a közgyűlésnek hivatalosan is napirendre kell tűznie a javaslat megvitatását.

Az aláírásgyűjtés a pénteki szavazás ellenére is folytatódik, ugyanis az új, nagyobb akkumulátorkapacitású gépkocsik terjedése miatt a súlyhatár egyéves csúsztatása nem oldja meg az elektromos autókat érintő aránytalan büntetés problémáját.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Marjai János

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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