E-autók: döntést hozott a főváros az elektromos autók parkolásáról

A közgyűlés pénteki ülésén a 2027 januárjától hatályos parkolási rendelet módosításáról tárgyalt, miután több javaslat is született a korábbi szigorítások enyhítésére. Bár felmerült annak a lehetősége is, hogy az elektromos járművek 2030 júliusáig továbbra is teljesen ingyen parkolhassanak a fővárosban, a testület ezt végül leszavazta. Helyette azt a módosító javaslatot fogadták el, amely
a fokozatosság elve alapján 50 százalékos díjkedvezményt biztosít a tisztán elektromos és hidrogénüzemű gépkocsiknak a 2030-as határidőig.
Éles vita alakult ki a két tonnánál nehezebb autókra tervezett dupla parkolási díj körül. Karácsony Gergely főpolgármester eredetileg a rendelkezés eltörlését javasolta technikai akadályokra hivatkozva, mivel a főváros jelenleg nem fér hozzá az autók pontos súlyadatait tartalmazó gépjármű-nyilvántartáshoz, a probléma orvoslása pedig parlamenti hatáskör. A szakmai viták során az is elhangzott, hogy a szigorú súlykorlátozás paradox módon éppen a nehéz akkumulátorokkal felszerelt, környezetkímélőbb elektromos modelleket büntetné a régebbi, könnyebb, de helyben szennyező dízelautók helyett. A kompromisszumos döntés értelmében a dupla díj bevezetését végül nem törölték el, csupán egy évvel, 2028. január 1-jére halasztották.
A politikai egyeztetésekkel párhuzamosan egy civil kezdeményezés is indult, amely a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolásának megtartását és a dupla díj újragondolását követeli. A petíció alig két nap alatt több mint ezerötszáz támogatót gyűjtött, ezzel a főváros erre szolgáló felületének eddigi legsikeresebb kezdeményezésévé vált.
Mivel az aláírók száma átlépte az ezerfős határt, a városvezetésnek kötelező egyeztetnie a kezdeményezővel.
Amennyiben az összegyűlt aláírások száma eléri a tízezret, a közgyűlésnek hivatalosan is napirendre kell tűznie a javaslat megvitatását.
Az aláírásgyűjtés a pénteki szavazás ellenére is folytatódik, ugyanis az új, nagyobb akkumulátorkapacitású gépkocsik terjedése miatt a súlyhatár egyéves csúsztatása nem oldja meg az elektromos autókat érintő aránytalan büntetés problémáját.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Marjai János
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