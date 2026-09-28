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Egy kiszivárgott irat alapján tényleg Orbán Viktor adhatta ki a parancsot az
Gazdaság

Egy kiszivárgott irat alapján tényleg Orbán Viktor adhatta ki a parancsot az "aranykonvoj" ügyében

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Újabb nyomozati iratok kerültek elő az ukrán "aranykonvoj" ügyében, amelyek megerősítik, hogy maga Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására. Egy frissen napvilágot látott ügyészségi feljegyzésből kiderül, hogy a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz, valamint a legfőbb ügyészi posztra jelölt Szathmáry Zoltán testvéréhez vezetnek, ami a háttérben komoly politikai, illetve az ügyészségen belüli hatalmi harcokat is felszínre hozott - jelentette a Telex.

Az ukrán pénzszállítókat képviselő Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda a napokban vette át a legújabb iratokat a Fővárosi Nyomozó Ügyészségtől. Ezek között bukkantak rá egy idén június 22-én készült ügyészi feljegyzésre. A dokumentum egy olyan találkozót rögzít, amelyen a nyomozó ügyészség munkatársai az Alkotmányvédelmi Hivatalban (AH) egyeztettek dr. Szathmáry István nemzetbiztonsági ezredessel. Ő annak a Szathmáry Zoltánnak a testvére, akit Baka András köztársasági elnök a közelmúltban legfőbb ügyésznek jelölt.

A feljegyzés szerint Szathmáry István beszámolt egy még a tavaszi országgyűlési választások előtt lefolytatott belügyminisztériumi vizsgálatról. Ezen a bizottsági meghallgatáson Hajdú János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt főigazgatója a dokumentum tanúsága szerint kijelentette, hogy felesleges azt vizsgálni, kinek a döntése alapján hajtották végre az akciót. Szavai szerint ugyanis mindenki tudja, hogy a parancsot egy olyan személy adta ki,

akit nem lehet belekeverni az ügybe.

Szathmáry az ügyészeknek megerősítette, hogy a jelenlévők számára egyértelmű volt, hogy a volt rendőr-altábornagy Orbán Viktor akkori miniszterelnökre utalt.

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Maga a rajtaütés még március 5-én történt, amikor a TEK kommandósai elfogtak hét ukrán állampolgárt, és furgonjaikból több mint 27 milliárd forintnyi aranyat és valutát foglaltak le. Az akciót az AH feljelentése alapján hajtották végre, amely egy másik titkosszolgálat, az Információs Hivatal (IH) adataira támaszkodott. Korábban már megjelentek olyan sajtóinformációk is, amelyek szerint mind a razzia tényéről, mind annak pontos időpontjáról legfelsőbb kormányzati szinten döntöttek.

A szövevényes ügy komoly politikai hullámokat is vetett az elmúlt hetekben. Az ügyészség a legfőbb ügyészi posztra jelölt Szathmáry Zoltán testvérét hétrendbeli közokirat-hamisítással gyanúsítja, mivel állítólag AH-s főosztályvezetőként ő intézte az előállított ukránok beutazási és tartózkodási tilalmát. Amikor ez az információ eljutott a Tisza Párthoz, Magyar Péterék jelezték, hogy emiatt nem támogatják az államfő jelöltjét.

Az ügyet jól ismerő források szerint azonban a jelenlegi botrány már messze túlmutat az eredeti "aranykonvoj"-ügyön vagy a legfőbb ügyész személyén. A felszín alatt valójában egy kíméletlen pozícióharc zajlik az ügyészségen belül, amely közvetlenül a tavaszi választások után robbant ki Polt Péter egykori bizalmasai között.

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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