Felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát az Országgyűlés

Felfüggesztette Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.
Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő ügyének központi eleme a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumán keresztül kiosztott támogatási keret.
A Legfőbb Ügyészség 2026. szeptember 22-én kezdeményezte Hankó mentelmi jogának felfüggesztését, mert a gyanú szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 támogatói okirattal összesen 17,3 milliárd forintot használtak fel az NKA törvényben rögzített céljaitól eltérően.
Az ügyészség szerint a pénzek egy részét érdemi elbírálás nélkül, politikai szempontú és választókerületi logika alapján osztották ki, részben a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeire, illetve kérelmezők személyes céljaira.
A hatóság állítása szerint a formális döntéshozatal és a tényleges döntések elváltak egymástól, és a döntéseket nem a kollégium, hanem Hankó, illetve esetleg mások hozták meg; a cselekmény különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúját veti fel.
Az ügy előzménye, hogy 2024 végén Bús Balázs NKA-alelnök és Hankó Balázs NKA-elnökként, miniszterként nagy összegű maradványforrások felszabadításáról döntöttek, majd 2026-ban további források váltak elkölthetővé; a pénzeket egyedi pályázati rendszerben osztották szét.
A botrány tavasszal robbant ki, miután nyilvánosságra kerültek olyan támogatások, amelyek Fidesz-közeli vagy a kampányban szereplő előadókhoz, illetve rendezvényekhez kötődtek; a sajtóban külön ügyként jelent meg például a Mága Zoltánhoz köthető, 500 millió forintos koncertsorozat támogatása is. Júniusban és júliusban több, az NKA döntéseiben vagy kezelésében érintett személyt gyanúsítottként hallgattak ki, köztük Bús Balázst, a kollégium volt elnökét, az NKTK vezetőit és Hankó volt kabinetfőnökét is.
Hankó tagadja a vádakat, az eljárást politikai és kultúrpolitikai koncepciós ügynek nevezi, és azt állítja, hogy a források felszabadításáról kormánydöntés született, a támogatások pedig jogszerűen a magyar kultúrát szolgálták.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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