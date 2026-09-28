Felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát a parlament

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben arra kérte a képviselőket, hogy szavazzák meg mentelmi jogának felfüggesztését. Ezt a képviselők meg is tették. A kormányfő az 1848-as követelésekre és a törvény előtti egyenlőségre hivatkozva hangsúlyozta, hogy nincs takargatnivalója, és kész megjelenni az ügyészség előtt. Ugyanakkor politikai provokációnak és karaktergyilkossági kísérletnek nevezte az ellene indult eljárást, élesen bírálva a Legfőbb Ügyészség vezetését. Magyar a Fideszt és a KDNP-t azzal vádolta, hogy a színfalak mögött megpróbálták megakadályozni a parlamenti döntést.

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben, a mentelmi jogáról szóló szavazás előtt arra kérte a képviselőket, köztük a Tisza frakció tagjait, hogy támogassák mentelmi jogának felfüggesztését. Beszédében az 1848-as követelésekre és a törvény előtti egyenlőségre hivatkozott, hangsúlyozva, hogy tisztségtől függetlenül mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a tetteiért. Kijelentette, hogy nincs takargatnivalója, és továbbra is úgy gondolja, hogy nem követett el bűncselekményt.

A kormányfő azt mondta,

ma is ugyanúgy megvédené azokat a fiatalokat, akiket állítása szerint az ügy alapjául szolgáló eseményen megtámadtak.

Magyar ugyanakkor politikai provokációnak és karaktergyilkossági kísérletnek nevezte az ellene indult eljárást, és élesen bírálta a Legfőbb Ügyészség vezetését, amelyet azzal vádolt, hogy összemossa az ő ügyét a milliárdos korrupciós ügyekkel.

Magyar Péter Seszták Miklós ügyét is szóba hozta, kifogásolva, hogy az szerinte csak tíz év elteltével került az Országgyűlés elé. A Fideszt és a KDNP-t azzal vádolta, hogy bár nyilvánosan a mentelmi jog felfüggesztését támogatják, megpróbálták megakadályozni a parlamenti döntést. Beszéde végén ismét azt hangsúlyozta, hogy kész megjelenni az ügyészség előtt és vállalni a felelősséget tetteiért.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt