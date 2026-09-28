Felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament

Az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát. A volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyészhelyettes kezdeményezte egy korrupciós ügyben. Az ügyészség szerint Seszták több milliárd forintnyi jogtalan előny elfogadásában lehetett érintett.

Az ügyészségi indítvány szerint Seszták cselekménye hét rendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, illetve hat rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadásának minősülhet.

Seszták Miklós 2014 júniusa és 2018 májusa között volt nemzeti fejlesztési miniszter. Tárcája felügyelte többek között az állami vagyonnal való gazdálkodást és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, amely akkoriban a Volánbusz felett is tulajdonosi jogokat gyakorolt.

A parlamentben ismertetett ügyészségi indítvány szerint Seszták és az MNV akkori vezérigazgatója

tudomást szerezhetett arról, hogy a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások egyik vezetője havi rendszerességgel fizetett korrupciós pénzt egy érdekcsoportnak.

A gyanú szerint azt akarták elérni, hogy a korábban havi 115 millió forintos összeget a továbbiakban nekik fizessék, ráadásul havi 130 millió forintra emelve.

Az indítvány szerint 2015 májusa és 2018 júliusa között Seszták Miklós és az MNV akkori vezérigazgatója összesen 7 milliárd 76 millió forintot vehetett át pénzfutárokon keresztül.

Az ügyészség gyanúja a Volánbusz buszbeszerzéseire is kiterjed. A parlamentben ismertetett indítvány szerint 2015 és 2017 között 14 ügylet keretében összesen 645 új és használt buszt vásároltak, a beszállítók pedig ezek után összesen 3 milliárd 706 millió forintot fizethettek ki. Az indítvány szerint az összeg 80 százaléka Sesztákhoz, 20 százaléka az MNV akkori vezérigazgatójához kerülhetett.

Az ügyészség további két beruházási körrel kapcsolatban is jogtalan előny elfogadásával gyanúsítaná a korábbi minisztert. Az egyik céghez kötődő projekteknél az indítvány szerint több mint 1 milliárd 50 millió forint, egy másik, főként uszodaépítésekhez kapcsolódó ügycsoportban pedig mintegy 270 millió forint kerülhetett Sesztákhoz. A parlamenti ismertetés szerint az ügyészségi indítvány 11 oldalon, 51 bekezdésben részletezi a feltételezett bűncselekményeket, időpontokat és pénzmozgásokat.

Az indítvány szerint a megalapozott gyanút többek között tanúvallomások, hangfelvételek, a tanúk és gyanúsítottak által benyújtott dokumentumok, gyanúsítotti vallomások, valamint a nyomozás során beszerzett iratok támasztják alá.

Seszták Miklós nem jelent meg az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának hétfő reggeli ülésén. A bizottság elnöke a cselekmények jellegére és súlyára tekintettel a mentelmi jog felfüggesztését javasolta, a testület azonban ezt nem támogatta: a felfüggesztés mellett három igen szavazat érkezett, a többi képviselő nem szavazott.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István