Hamarosan kiderül, mely ügyekkel kezd az NVVH

Ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy mely ügyek vizsgálatát indítja meg. A szervezet vezetője, Unger Anna korábban közölte, hogy négy, más hatóságoktól átvett üggyel kezdik meg a munkát, de a konkrét témákat csak a jogosultságok élesedése után hozza nyilvánosságra. A hivatal célja a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, biztosítása és visszaszerzése, nem kizárólag a büntetőjogi felelősség vizsgálata.

Ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy mely ügyek vizsgálatát indítja meg. A szervezet vezetője, Unger Anna szeptember 18-án a HVG Címlapsztori rendezvényén közölte, hogy tíz nap múlva hozzák nyilvánosságra azt a négy ügyet, amelyet az NVVH átkér más hatóságoktól. A hivatal vezetője, arra hivatkozva, hogy a szervezet jogosultságai csak szeptember 27-én "élesednek", nem nevezte meg a kiválasztott témákat, csak annyit mondott:

négy, nagyon jó

ügyről van szó.

Azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, amelyekben legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes dönt.

A hivatal honlapján (MNVVH.hu) az olvasható, hogy a bejelentést követően külön összefoglalóban mutatják be a nyilvánosságra hozott ügyeket, azok előzményeit és az általuk közölt további információkat. Mint írták, a nyilvánosságra hozatal előtt azokat a szerveket is tájékoztatni kívánják, amelyektől az NVVH az egyes ügyeket átvenné, s ennek eljárási jelentősége is van, hiszen az új hivatal már folyamatban lévő, korábban más hatóságokhoz került ügyek vizsgálatába kapcsolódhat be.

Az első négy ügy kiválasztása egyúttal képet adhat arról is, hogy működésének kezdetén milyen típusú vagyoni és gazdasági ügyekre összpontosít az új szervezet

Közölték azt is, hogy az NVVH tevékenységének célja nem kizárólag az esetleges büntetőjogi felelősség vizsgálata: a hivatal létrehozásának egyik meghatározó eleme a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, biztosítása és - ahol ennek törvényi feltételei fennállnak - visszaszerzése. A hivatal vezetésének korábbi tájékoztatásai alapján az eljárások során olyan visszatérő gazdasági és vagyonszerzési konstrukciókat is vizsgálhatnak, amelyek több ügyben hasonló módon jelenhettek meg - írták az MNVVH.hu-oldalon.

Magyar Péter szeptember 27-én este azt írta, hogy másnap a „Tisztítótűz művelet” keretében „megkezdődik a partraszállás”:

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal több kiemelt korrupciós ügyben nyomozást indít, az Országgyűlés pedig „két korrupt politikust” átad a nyomozóknak.

Az NVVH-t a 2026. évi XXXIV. törvény hozta létre a közvagyon védelmére és a jogellenesen kikerült vagyon felkutatására, biztosítására és visszaszerzésére; a törvény szerint a hivatal nyomozati és közvádlói szerepkörben is eljárhat. A parlament augusztus 28-án Unger Anna Rózát választotta elnökké, Tasnády Katalint pedig nyomozati elnökhelyettessé; megbízatásuk szeptember 1-jén indult, az NVVH büntetőeljárási jogosultságai pedig szeptember 27-én élesedtek. Unger korábban jelezte, hogy szeptember 28-án nevezik meg azt a négy első ügyet, amelyet a hivatal más hatóságoktól vagy az ügyészségtől átvenne, és azt is hangsúlyozta, hogy nemcsak büntetőjogi felelősségre vonást, hanem vagyonvisszaszerzést is várnak az új intézménytől.

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