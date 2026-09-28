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Így állhat Nyugat-Magyarország növekedési pályára – minden részlet a Portfolio győri gazdasági fórumán
Gazdaság

Így állhat Nyugat-Magyarország növekedési pályára – minden részlet a Portfolio győri gazdasági fórumán

Portfolio
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A magyar gazdaság növekedési kilátásai, a finanszírozási környezet, az uniós források, az energiaárak, a munkaerőhiány, a mesterséges intelligencia és a német ipar helyzete egyaránt meghatározhatja a következő időszak vállalati döntéseit. A Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 október 15-én Győrben ezekre a kérdésekre keresi a választ, különös tekintettel a régió vállalkozásainak lehetőségeire és kihívásaira.

A nyugat-magyarországi régió mindig is húzó szerepet töltött be a magyar gazdaság életében, így a térség vállalkozásainak működése egyben annak lenyomatát is képezi.

A kormányváltás után, a sokasodó nemzetközi kockázatok közepette egyáltalán nem mindegy, hogy a gazdasági szereplők milyen kilátásokkal szembesülnek és hogy lesznek képesek felkészülni a változásokra.

Ezért is fontos, hogy egy helyen vezető szakértőktől kapjanak útmutatót a hogyantovábbhoz.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026
Október 15-én jön a Nyugat-magyarországi Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés
  • Hogyan alakulhat a magyar gazdaság 2026 második felében, és mire készülhetnek a vállalatok 2027-ben?
  • Milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre?
  • Hogyan változik a kamatkörnyezet?
  • Mikor indulhatnak meg érdemben az uniós források?

Ezek a kérdések állnak a Portfolio Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 középpontjában.

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Kilátások és mozgástér

A konferencia délelőtti programja a gazdasági kilátásokkal és a vállalkozások mozgásterével foglalkozik: szakértők és nagyvállalati vezetők vitatják meg, milyen pályán mozoghat a magyar gazdaság, milyen kihívásokkal szembesülnek a cégek, és milyen lehetőségeket kínálhat a következő időszak.

A vállalkozásfejlesztési szekcióban az uniós források, a finanszírozás, a működési hatékonyság és a vállalati szintlépés kerülnek fókuszba, kifejezetten a nyugat-magyarországi cégek tapasztalatain keresztül.

Elsősorban nekik szól a program:

  • Nyugat-magyarországi vállalatvezetők és cégtulajdonosok
  • Kkv-k döntéshozói
  • Nagyvállalati vezetők
  • Pénzügyi és gazdasági vezetők
  • Beruházási és fejlesztési döntéshozók
  • Finanszírozási, banki és tőkepiaci szakemberek
  • Energetikai és beszerzési területen dolgozó vezetők
  • HR- és munkaerőpiaci döntéshozók
  • Exportáló és ipari vállalatok képviselői
  • Tanácsadók, üzletfejlesztési szakemberek
  • Mindazok, akik a régió gazdasági kilátásairól és vállalati lehetőségeiről szeretnének naprakész képet kapni

Energia, AI és a német ipar: terítéken a régiót formáló kulcstényezők

Délután három olyan globális trend kerül terítékre, amelyek közvetlenül is átírhatják a régió vállalatainak működését: az energia, a mesterséges intelligencia és a német ipar helyzete.

Szó lesz arról is továbbá, hogyan csökkenthetők az energiaköltségek és növelhető a versenyképesség, milyen gazdasági és munkaerőpiaci hatással járhat az AI, illetve mit jelent a magyar vállalatok számára a német ipar teljesítményének alakulása.

Főbb témák röviden:

  • Magyar gazdasági kilátások 2026-ban
  • Kkv-k növekedési és finanszírozási lehetőségei
  • Uniós források és vállalati beruházások
  • Nyugat-magyarországi ipari és gazdasági trendek
  • Energiapiaci kihívások és költségoptimalizálás
  • Német ipar és autóipari kitettség
  • Mesterséges intelligencia a vállalati működésben
  • Munkaerőpiaci változások és hatékonyságnövelés

A Portfolio rendezvénye nemcsak a gazdasági folyamatok értelmezésére ad lehetőséget: a régió vállalkozásainak, cégvezetőinek és gazdasági szakembereinek találkozási pontja is, ahol a szakmai párbeszéd és az üzleti kapcsolatépítés egyaránt fontos szerepet kap.

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