Így állhat Nyugat-Magyarország növekedési pályára – minden részlet a Portfolio győri gazdasági fórumán

A nyugat-magyarországi régió mindig is húzó szerepet töltött be a magyar gazdaság életében, így a térség vállalkozásainak működése egyben annak lenyomatát is képezi.

A kormányváltás után, a sokasodó nemzetközi kockázatok közepette egyáltalán nem mindegy, hogy a gazdasági szereplők milyen kilátásokkal szembesülnek és hogy lesznek képesek felkészülni a változásokra.

Ezért is fontos, hogy egy helyen vezető szakértőktől kapjanak útmutatót a hogyantovábbhoz.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 Október 15-én jön a Nyugat-magyarországi Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken. Információ és jelentkezés

Hogyan alakulhat a magyar gazdaság 2026 második felében, és mire készülhetnek a vállalatok 2027-ben?

Milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre?

Hogyan változik a kamatkörnyezet?

Mikor indulhatnak meg érdemben az uniós források?

Ezek a kérdések állnak a Portfolio Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 középpontjában.

Kilátások és mozgástér

A konferencia délelőtti programja a gazdasági kilátásokkal és a vállalkozások mozgásterével foglalkozik: szakértők és nagyvállalati vezetők vitatják meg, milyen pályán mozoghat a magyar gazdaság, milyen kihívásokkal szembesülnek a cégek, és milyen lehetőségeket kínálhat a következő időszak.

A vállalkozásfejlesztési szekcióban az uniós források, a finanszírozás, a működési hatékonyság és a vállalati szintlépés kerülnek fókuszba, kifejezetten a nyugat-magyarországi cégek tapasztalatain keresztül.

Elsősorban nekik szól a program:

Nyugat-magyarországi vállalatvezetők és cégtulajdonosok

Kkv-k döntéshozói

Nagyvállalati vezetők

Pénzügyi és gazdasági vezetők

Beruházási és fejlesztési döntéshozók

Finanszírozási, banki és tőkepiaci szakemberek

Energetikai és beszerzési területen dolgozó vezetők

HR- és munkaerőpiaci döntéshozók

Exportáló és ipari vállalatok képviselői

Tanácsadók, üzletfejlesztési szakemberek

Mindazok, akik a régió gazdasági kilátásairól és vállalati lehetőségeiről szeretnének naprakész képet kapni

Energia, AI és a német ipar: terítéken a régiót formáló kulcstényezők

Délután három olyan globális trend kerül terítékre, amelyek közvetlenül is átírhatják a régió vállalatainak működését: az energia, a mesterséges intelligencia és a német ipar helyzete.

Szó lesz arról is továbbá, hogyan csökkenthetők az energiaköltségek és növelhető a versenyképesség, milyen gazdasági és munkaerőpiaci hatással járhat az AI, illetve mit jelent a magyar vállalatok számára a német ipar teljesítményének alakulása.

Főbb témák röviden:

Magyar gazdasági kilátások 2026-ban

Kkv-k növekedési és finanszírozási lehetőségei

Uniós források és vállalati beruházások

Nyugat-magyarországi ipari és gazdasági trendek

Energiapiaci kihívások és költségoptimalizálás

Német ipar és autóipari kitettség

Mesterséges intelligencia a vállalati működésben

Munkaerőpiaci változások és hatékonyságnövelés

A Portfolio rendezvénye nemcsak a gazdasági folyamatok értelmezésére ad lehetőséget: a régió vállalkozásainak, cégvezetőinek és gazdasági szakembereinek találkozási pontja is, ahol a szakmai párbeszéd és az üzleti kapcsolatépítés egyaránt fontos szerepet kap.

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Címlapkép forrása: Portfolio