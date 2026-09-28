Így állhat Nyugat-Magyarország növekedési pályára – minden részlet a Portfolio győri gazdasági fórumán

A nyugat-magyarországi régió mindig is húzó szerepet töltött be a magyar gazdaság életében, így a térség vállalkozásainak működése egyben annak lenyomatát is képezi.
A kormányváltás után, a sokasodó nemzetközi kockázatok közepette egyáltalán nem mindegy, hogy a gazdasági szereplők milyen kilátásokkal szembesülnek és hogy lesznek képesek felkészülni a változásokra.
Ezért is fontos, hogy egy helyen vezető szakértőktől kapjanak útmutatót a hogyantovábbhoz.
- Hogyan alakulhat a magyar gazdaság 2026 második felében, és mire készülhetnek a vállalatok 2027-ben?
- Milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre?
- Hogyan változik a kamatkörnyezet?
- Mikor indulhatnak meg érdemben az uniós források?
Ezek a kérdések állnak a Portfolio Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 középpontjában.
Kilátások és mozgástér
A konferencia délelőtti programja a gazdasági kilátásokkal és a vállalkozások mozgásterével foglalkozik: szakértők és nagyvállalati vezetők vitatják meg, milyen pályán mozoghat a magyar gazdaság, milyen kihívásokkal szembesülnek a cégek, és milyen lehetőségeket kínálhat a következő időszak.
A vállalkozásfejlesztési szekcióban az uniós források, a finanszírozás, a működési hatékonyság és a vállalati szintlépés kerülnek fókuszba, kifejezetten a nyugat-magyarországi cégek tapasztalatain keresztül.
Elsősorban nekik szól a program:
- Nyugat-magyarországi vállalatvezetők és cégtulajdonosok
- Kkv-k döntéshozói
- Nagyvállalati vezetők
- Pénzügyi és gazdasági vezetők
- Beruházási és fejlesztési döntéshozók
- Finanszírozási, banki és tőkepiaci szakemberek
- Energetikai és beszerzési területen dolgozó vezetők
- HR- és munkaerőpiaci döntéshozók
- Exportáló és ipari vállalatok képviselői
- Tanácsadók, üzletfejlesztési szakemberek
- Mindazok, akik a régió gazdasági kilátásairól és vállalati lehetőségeiről szeretnének naprakész képet kapni
Energia, AI és a német ipar: terítéken a régiót formáló kulcstényezők
Délután három olyan globális trend kerül terítékre, amelyek közvetlenül is átírhatják a régió vállalatainak működését: az energia, a mesterséges intelligencia és a német ipar helyzete.
Szó lesz arról is továbbá, hogyan csökkenthetők az energiaköltségek és növelhető a versenyképesség, milyen gazdasági és munkaerőpiaci hatással járhat az AI, illetve mit jelent a magyar vállalatok számára a német ipar teljesítményének alakulása.
Főbb témák röviden:
- Magyar gazdasági kilátások 2026-ban
- Kkv-k növekedési és finanszírozási lehetőségei
- Uniós források és vállalati beruházások
- Nyugat-magyarországi ipari és gazdasági trendek
- Energiapiaci kihívások és költségoptimalizálás
- Német ipar és autóipari kitettség
- Mesterséges intelligencia a vállalati működésben
- Munkaerőpiaci változások és hatékonyságnövelés
A Portfolio rendezvénye nemcsak a gazdasági folyamatok értelmezésére ad lehetőséget: a régió vállalkozásainak, cégvezetőinek és gazdasági szakembereinek találkozási pontja is, ahol a szakmai párbeszéd és az üzleti kapcsolatépítés egyaránt fontos szerepet kap.
Előadók
- Anton Krisztián, vezérigazgatói stratégiai vezető, Újház
- Bogdán Szilvia, Chief People Officer, igazgatótanács tagja, HR Bizottság elnöke, NEXON, AmCham
- Boross Ákos, Managing Partner, Moore Hungary
- Csapó Dániel, consulting üzletágvezető, Planergy
- Csoma András, vezérigazgató, MetMax Europe
- Farkas Tamás, üzletágvezető, Grafton Recruitment
- Göcsejiné Kiss Rozália, ellátási lánc igazgató, HEINEKEN Hungária
- Horváth Angyalka, pénzügyi igazgató, Lajta Duna Építő és Vízszigetelő Kft.
- Iváncsics István, Észak-dunántúli vállalati régióvezető, OTP Bank
- Kabát Krisztián, energetikai elemző, Portfolio Csoport
- Kiss Gergely, elnök, Attrecto; igazgatósági tag, Signifer Csoport
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
- Madarász András, értékesítési igazgató, Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó
- Nagy Péter Gábor, igazgató, Budapesti Értéktőzsde
- Németh Gábor, operációs és üzletági területekért felelős helyettes alelnök, Foxconn Csoport
- Németh Krisztián, vezető tanácsadó, OTP Bank Elemzési Központ
- Pintér Bence, polgármester, Győr Megyei Jogú Város
- Szalai Sándor, KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások
- Szilágyi Péter, kockázatkezelési vezető, Coface
- Varga Zoltán, Operatív igazgató - HR, Vállalati szolgáltatások, Jogi és Compliance Ügyek, Magyar Suzuki
- ifj. Büttner Tamás, ügyvezető igazgató, Büttner Kft.
Regisztráció az utolsó helyekért
Biztosítsa helyét most, szerezzen első kézből információkat vezető döntéshozóktól!
Címlapkép forrása: Portfolio
Olyan lépésre készül Donald Trump, amely óriási pofont jelenthet Európának
Ezt még a Fehér Ház is kétszer átgondolja.
Nem ússzák meg a külföldi vállalatok: újabb ismert világmárkát vont ellenőrzése alá Oroszország
91 áruház került orosz állami felügyelet alá.
A ferencvárosi tömbrehabilitációtól a Bosnyák téri falanszterig: hol siklott ki a hazai városfejlesztés?
Kitérünk a BudaPart projekt tanulságaira is.
Mennyit érhet az OTP részvénye az orosz piac nélkül? - Kiszámolta a Concorde
A mai hírt kommentálta az elemző.
Veszélyes szállítmány siklott ki Budapesten: megbénult a vasúti közlekedés több fontos szakaszon
Jelentős korlátozások, késések következnek.
Tárgyalt az oroszokkal Európa legerősebb hatalma - Hatalmas dráma lett a vége
Egyik fél sem örül annak, ami ebből kisült.
Rendőrök lepték el a parlamentet? Bejelentést tett az ORFK - Ez történik valójában
Intézkednek a vagyonvisszaszerzési hivatal felkérésére, de nem a Parlamentnél.
Mi lesz az év végén az 5%-os lakásáfával?
Alapvetően az új építésű lakások értékesítése 5 százalékos áfa mellett történhet meg 2026. december 31-ig. A közeljövőben dönt a kormány ezen intézkedés sorsáról. A Bankmonitor sza
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Új lakást venne? Mutatjuk az akciós kínálatot (x)
Árkedvezményt és rugalmas fizetési feltételeket kínál a Cordia.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kritikus szintre került a forint, de már látni, mi dönti el az árfolyam sorsát
Merre indul majd?
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.