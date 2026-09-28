Itt az indián nyár, szokatlan meleg árasztja el Magyarországot

Őszi nyárral, napos és száraz idővel indul a hét. A csúcshőmérséklet jóval az ilyenkor megszokott átlag felett alakul, így visszatér a kellemes meleg - írja bejegyzésében a HungaroMet.

Szeptember végén is kitart a derült időjárás,

a hét első napján szinte teljesen felhőtlen lesz az ég, így esernyőre továbbra sem lesz szükség

- a nyári aszály miatt persze ez szomorú hír. A légmozgás az ország nagy részén mérsékelt marad, a szél csupán az Alföldön, valamint Sopron térségében élénkülhet meg helyenként.

A délutáni órákban kifejezetten meleg, 22 és 25 fok közötti értékekre van kilátás. Ez azt jelenti, hogy

a hőmérséklet 4-5 fokkal alakul a sokéves átlag felett, érdemes kihasználni a szokatlanul enyhe időt.

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