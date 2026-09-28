22°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Itt az indián nyár, szokatlan meleg árasztja el Magyarországot
Gazdaság

Itt az indián nyár, szokatlan meleg árasztja el Magyarországot

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Őszi nyárral, napos és száraz idővel indul a hét. A csúcshőmérséklet jóval az ilyenkor megszokott átlag felett alakul, így visszatér a kellemes meleg - írja bejegyzésében a HungaroMet.

Szeptember végén is kitart a derült időjárás,

a hét első napján szinte teljesen felhőtlen lesz az ég, így esernyőre továbbra sem lesz szükség

- a nyári aszály miatt persze ez szomorú hír. A légmozgás az ország nagy részén mérsékelt marad, a szél csupán az Alföldön, valamint Sopron térségében élénkülhet meg helyenként.

826111038_1798981781110445_7636575885568010574_n

A délutáni órákban kifejezetten meleg, 22 és 25 fok közötti értékekre van kilátás. Ez azt jelenti, hogy

Még több Gazdaság

Visszatér a pandadiplomácia Amerikába, de kőkemény harcot vív Trump és Hszi

Tisza-kormány: három mentelmi jogot felfüggesztettek, négy büntetőügyet vett át az NVVH

Bejelentést tett a köztársasági elnök a legfőbb ügyészről

a hőmérséklet 4-5 fokkal alakul a sokéves átlag felett, érdemes kihasználni a szokatlanul enyhe időt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Egy kiszivárgott irat alapján tényleg Orbán Viktor adhatta ki a parancsot az "aranykonvoj" ügyében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility