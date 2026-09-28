"Kényelmes helyzetben vagyunk" - Megszólalt az ÁKK vezére Magyarország finanszírozásáról

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Hétfőre hívott össze sajtótájékoztatót az ÁKK, melyen bemutatják a frissített 2026-os finanszírozási tervet. A módosítás apropója, hogy a parlament megszavazta a költségvetés módosítását, melyben az előző kormány által megcélzott eredményszemléletű 3,7%-os GDP-arányos deficitet 7,5%-ra emelték. A kormány szerint a tavaszi választások óta történt beavatkozások nélkül 8,3% lehetett volna a deficit, ebből sikerült faragni. Az eredményszemléletű mutató emelkedése mögött természetesen nagyrészt a súlyosan túlteljesülő kiadások állnak, amit pénzforgalmi alapon meg kell finanszírozni.

A törvényjavaslatok szerint

az eredetileg 4218,5 milliárd forintos hiány 7110,1 milliárd forintra emelkedik.

A kettő közti majdnem 3000 milliárd forintos összeg finanszírozása a kérdés, erről számolhat be most az adósságkezelő. Az ÁKK június végi beszámolója szerint az eredetileg tervezett 5445 milliárd forintos nettó kibocsátás 85%-a már teljesült hat hónap alatt, ez is azt mutatja, hogy

már elkezdődött a felkészülés a magasabb hiányra finanszírozási szempontból.

Azóta pedig júliusban 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényt az állam, vagyis a jelentősen emelkedett hiánycél finanszírozása már megkezdődött az elmúlt hónapokban.

A fő kérdés most az lehet, milyen adósságkezelési stratégiára lehet számítani az év hátralevő hónapjaiban, illetve, hogy áll a finanszírozás a módosított tervhez képest. A rendkívül magas magyar költségvetési hiány évek óta kihívás elé állítja az adósságkezelést: a hagyományos forintalapú intézményi piac és a lakossági értékesítések is felfutottak, eközben pedig még az adósság devizaaránya is nőtt, hiszen az állam rákényszerült a devizaforrások intenzív bevonására is.

Az adósságfinanszírozási nyomás az utóbbi hónapokban enyhült annyiban, hogy a kormányváltással javult a befektetői bizalom. Éven belüli kihívásként viszont megjelent a visszaszerzett uniós források előfinanszírozási igénye. Ez az év végén például óriási forrásbeáramlást jelent majd, alaposan felnövelve az állam likvid tartalékait. Ma részben akár az kiderülhet, hogy miként reagál erre az adósságkezelési politika.

A sajtótájékoztatóról a Portfolio élőben tudósít.

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