Magyar Péter: a törvény előtt mindenki egyenlő

Magyar Péter miniszterelnök a törvény előtti egyenlőséget hangsúlyozta, miután az Országgyűlés felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és az ő mentelmi jogát is. A kormányfő szerint akár gyári munkás, akár képviselő, akár miniszterelnök valaki, mindenkinek vállalnia kell, hogy az igazságszolgáltatás elé álljon. Magyar a parlamenti döntés után Orbán Viktor egykori minisztereire is utalt, akiket korruptnak nevezett.

Magyar Péter miniszterelnök a törvény előtti egyenlőséget hangsúlyozta, miután az Országgyűlés felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és az ő mentelmi jogát is.

Akár gyári munkás, akár képviselő, akár miniszterelnök

- fogalmazott.

A kormányfő szerint mindenkinek vállalnia kell, hogy az igazságszolgáltatás elé álljon.

Magyar a parlamenti döntés után Orbán Viktor egykori minisztereire is utalt, akiket korruptnak nevezett.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt