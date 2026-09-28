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Magyar Péter: a törvény előtt mindenki egyenlő
Gazdaság

Magyar Péter: a törvény előtt mindenki egyenlő

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Magyar Péter miniszterelnök a törvény előtti egyenlőséget hangsúlyozta, miután az Országgyűlés felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és az ő mentelmi jogát is. A kormányfő szerint akár gyári munkás, akár képviselő, akár miniszterelnök valaki, mindenkinek vállalnia kell, hogy az igazságszolgáltatás elé álljon. Magyar a parlamenti döntés után Orbán Viktor egykori minisztereire is utalt, akiket korruptnak nevezett.

Magyar Péter miniszterelnök a törvény előtti egyenlőséget hangsúlyozta, miután az Országgyűlés felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és az ő mentelmi jogát is.

Akár gyári munkás, akár képviselő, akár miniszterelnök

- fogalmazott.

A kormányfő szerint mindenkinek vállalnia kell, hogy az igazságszolgáltatás elé álljon.

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Magyar a parlamenti döntés után Orbán Viktor egykori minisztereire is utalt, akiket korruptnak nevezett.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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