Magyar Péter szerint nem tudják megállítani a Tisztítótűz műveletet

A Tisztítótűz műveletet nem lehet megállítani – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében. A kormányfő üzenete azon a napon jelent meg, amikor két volt miniszter mentelmi ügye is napirendre kerül.

Magyar szerint a korábbi kormány politikusai figyelemeltereléssel, „propagandainterjúkkal”, összemosással és obstrukcióval próbálkoznak majd.

Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt hűtlen kezelés miatt folyó nyomozással összefüggésben indítványozta a legfőbbügyész-helyettes. A Legfőbb Ügyészség korábbi közlése szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát használták fel jogellenes cselekményre Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, az NKA elnökének irányításával.

Seszták Miklós, a 2014 és 2018 közötti nemzeti fejlesztési miniszter ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt tárcavezető és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója 2015 és 2018 között,

közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől.

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