Megszólalt Hankó Balázs

Nem bujkál és nincs rejtegetnivalója, ezért a Fidesz parlamenti frakcióirodáján marad és ott dolgozik - közölte a Hír TV-nek nyilatkozva Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter hétfőn, azt követően, hogy az Országgyűlés döntött mentelmi jogának felfüggesztéséről.

A volt miniszter a párt frakcióirodájában nyilatkozott így, amikor a riporter a miniszterelnök azon kijelentésről kérdezte, miszerint ő bujkál-e a hatóságok, valamint a teljes magyar sajtó elől.

Hankó Balázs közölte: hétfőn reggel részt vett a mentelmi bizottsági ülésen, utána pedig egy sajtótájékoztatón egyértelműen elmondta, hogy a Fidesz frakcióirodáján dolgozik.

Nem bujkálok, nekem nincs semmi rejtegetnivalóm

– fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy a délelőtti sajtótájékoztatóján még hatóságok megjelenésére számított, ezzel együtt viszont a miniszterelnök szerint nincsenek rendőrök az épületben, azt mondta: "Magyar Péter most is, mint máskor is utasításokat ad, utasításokat osztogat", de ő marad és dolgozik tovább.

A volt miniszter a hétfőn délelőtt jelentette be, hogy a Parlament épületében marad, és a munkahelyén várja meg, milyen intézkedést kívánnak vele szemben foganatosítani. A fideszes politikus ezt hétfőn jelentette be, mielőtt az Országgyűlés döntött mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Cáfolta a vádakat

Hankó Balázs a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter sajtónyilatkozatában tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat, majd úgy fogalmazott: nemcsak ügyvédje útján az illetékes főügyészségnek, hanem itt is jelzi, hogy a Parlament épületében fog tartózkodni, amíg világossá válik, hogy milyen intézkedést kívánnak foganatosítani vele szemben. Ha el akarnak vinni, innen a munkahelyemről tegyék - mondta.

Kijelentette: ahogy már az ügyészségnek is jelezte, áll a vizsgálatok elé, a lelkiismerete tiszta. A mentelmi bizottság előtt elmondta és igazolta, hogy "az úgynevezett NKA-ügyben" minden eljárás, minden döntés megfelelt a jogszabályoknak – fűzte hozzá délelőtti sajtónyilatkozatában.

A miniszterelnök az Országgyűlésben napirend előtti viszonválaszában Hankó Balázs volt miniszterre utalva azt mondta a Fidesz-frakció tagjainak, jelenleg egy bűnözőt, a mentelmi jogától megfosztott képviselőt bújtatnak a Parlamentben, aki jelezte a nyilvánosságnak és a hatóságoknak, hogy nem hajlandó elhagyni az épületet.

A Fidesz-frakció megakadályozza, hogy az ügyészek, a rendőrök vagy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal eljárási cselekményeket tegyen Hankó Balázs ellen 17 milliárd forint közpénz ellopásának gyanúja miatt - hangoztatta Magyar Péter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton