25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megszületett a döntés: új vezetővel és teljesen új feladatokkal alakul át a kormány fontos háttérintézménye
Gazdaság

Megszületett a döntés: új vezetővel és teljesen új feladatokkal alakul át a kormány fontos háttérintézménye

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szeptember 28-tól Asztalos Péter a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) új elnöke. A jövőben a minisztériumi háttérintézmény tisztán tudományos, adatalapú kutatóközpontként működik tovább, amelynek fókuszában a családpolitika mellett a szociálpolitika, a mélyszegénység és az időspolitika is kiemelt szerepet kap - olvasható a kormany.hu-n.

Az új vezetőt nyílt eljárásban, hat érvényes pályázó közül választották ki. Elnöki munkájának első lépéseként áttekinti a KINCS eddigi szakmai működését, hogy megteremtse a stabil, fókuszált kutatómunkához szükséges feltételeket. A megnövekedett és átalakult feladatkörök ellátására a jövőben kisebb, specializált kutatócsoportokat hoznak létre, amihez felmérik a jelenlegi szakmai állományt is.

A KINCS továbbra is a Szociális, Család- és Idősügyi Államtitkárság háttérintézményeként tevékenykedik.

A korábbi családpolitikai irányvonal mellett a kutatási portfólió jelentősen kibővül, így a jövőben hangsúlyosan foglalkoznak majd a szociál- és időspolitikával, a társadalmi esélyteremtéssel, a mélyszegénység és a roma társadalom helyzetének vizsgálatával, valamint a társadalmi innovációval. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok elemzésének, illetve a folyamatos hatásvizsgálatoknak a célja a meglévő programok továbbfejlesztése, valamint az új döntések szakmai megalapozása.

Az intézet vezetése és Tóth Kinga Dóra szakállamtitkár egyaránt azt az elvárást fogalmazta meg az átalakulás kapcsán, hogy a KINCS a jövőben tisztán adatalapú kutatásokkal támogassa a szakpolitikai döntéshozatalt, és ne előre meghatározott eredményeket igazoljon vissza. Az intézet rugalmasabban kíván reagálni a felmerülő kihívásokra, ezért a saját elemzések mellett más kutatóhelyek, egyetemek és civil szervezetek tapasztalatait is igyekeznek majd becsatornázni a kormányzati munkába.

Még több Gazdaság

12 év után váratlanul lemondott egy alpolgármester

Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András

Gyanús eredetű használt sütőolaj lehet az egyik nagy megoldás a klímaszorongásra

A szakmai megújulással párhuzamosan az intézet kommunikációja is megváltozik. A jövőben a reprezentatív szereplések háttérbe szorulnak, a nyilvánosság tájékoztatásának fókuszába pedig kifejezetten a tényszerű kutatási eredmények és az elkészült elemzések bemutatása kerül.

Címlapkép forrása: Kormany.hu

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Egy kiszivárgott irat alapján tényleg Orbán Viktor adhatta ki a parancsot az "aranykonvoj" ügyében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility