Megszületett a döntés: új vezetővel és teljesen új feladatokkal alakul át a kormány fontos háttérintézménye

Szeptember 28-tól Asztalos Péter a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) új elnöke. A jövőben a minisztériumi háttérintézmény tisztán tudományos, adatalapú kutatóközpontként működik tovább, amelynek fókuszában a családpolitika mellett a szociálpolitika, a mélyszegénység és az időspolitika is kiemelt szerepet kap - olvasható a kormany.hu-n.

Az új vezetőt nyílt eljárásban, hat érvényes pályázó közül választották ki. Elnöki munkájának első lépéseként áttekinti a KINCS eddigi szakmai működését, hogy megteremtse a stabil, fókuszált kutatómunkához szükséges feltételeket. A megnövekedett és átalakult feladatkörök ellátására a jövőben kisebb, specializált kutatócsoportokat hoznak létre, amihez felmérik a jelenlegi szakmai állományt is.

A KINCS továbbra is a Szociális, Család- és Idősügyi Államtitkárság háttérintézményeként tevékenykedik.

A korábbi családpolitikai irányvonal mellett a kutatási portfólió jelentősen kibővül, így a jövőben hangsúlyosan foglalkoznak majd a szociál- és időspolitikával, a társadalmi esélyteremtéssel, a mélyszegénység és a roma társadalom helyzetének vizsgálatával, valamint a társadalmi innovációval. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok elemzésének, illetve a folyamatos hatásvizsgálatoknak a célja a meglévő programok továbbfejlesztése, valamint az új döntések szakmai megalapozása.

Az intézet vezetése és Tóth Kinga Dóra szakállamtitkár egyaránt azt az elvárást fogalmazta meg az átalakulás kapcsán, hogy a KINCS a jövőben tisztán adatalapú kutatásokkal támogassa a szakpolitikai döntéshozatalt, és ne előre meghatározott eredményeket igazoljon vissza. Az intézet rugalmasabban kíván reagálni a felmerülő kihívásokra, ezért a saját elemzések mellett más kutatóhelyek, egyetemek és civil szervezetek tapasztalatait is igyekeznek majd becsatornázni a kormányzati munkába.

A szakmai megújulással párhuzamosan az intézet kommunikációja is megváltozik. A jövőben a reprezentatív szereplések háttérbe szorulnak, a nyilvánosság tájékoztatásának fókuszába pedig kifejezetten a tényszerű kutatási eredmények és az elkészült elemzések bemutatása kerül.

Címlapkép forrása: Kormany.hu