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Nem szavazta meg az Országgyűlés az államfő jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára
Gazdaság

Nem szavazta meg az Országgyűlés az államfő jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára

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Nem szavazta meg az Országgyűlés az államfő jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára.

Az ügy előzménye, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész júliusi lemondása után Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én Szathmáry Zoltánt javasolta a posztra, azzal az indoklással, hogy a jelöltek széles körének mérlegelése után őt tartja a legalkalmasabbnak.

A legfőbb ügyészt az Országgyűlés választja kilenc évre, kétharmados többséggel, ezért a jelöléshez politikailag is biztos parlamenti támogatás kell.

Szathmáry 1982-ben született, 2012-ben lett ügyész, dolgozott korrupciós ügyekkel foglalkozó fővárosi osztályon, a Legfőbb Ügyészség büntetőbírósági területén, 2023–2025 között pedig az Informatikai Főosztály főosztályvezető ügyésze volt; 2025-től a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán osztályvezető ügyész.

A konfliktus azért éleződött ki, mert a Tisza-frakció másnap egyhangúlag jelezte, hogy nem támogatja Szathmáry megválasztását, és új jelöltet kért az államfőtől. Magyar Péter indoklása szerint az új legfőbb ügyésznek helyre kell állítania az ügyészség iránti közbizalmat, garantálnia kell a politikai függetlenséget, és választ kell adnia az elmúlt évek szervezeti problémáira.

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A döntésben szerepet játszott az is, hogy Szathmáry testvére érintett az úgynevezett aranykonvoj-ügyben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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