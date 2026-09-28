Nemzetközileg is egyedülálló lehet a kormány által tervezett zöldőrség

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Szeptember 30-áig véleményezhető az Országos Élőkörnyezet-felügyelet Főhatóság néven a kormány által létrehozandó, országos illetékességű központi hivatal terve, illetve az ezt lehetővé tevő rendelettervezet. A kormány szándékai szerint az új főhatóságot minden korábbi szervezeti előképéhez képest szélesebb felhatalmazással és hatáskörrel ruházná fel annak érdekében, hogy az a tiszta víz, levegő, földtani közeg biztosításával, az erdők megóvásával, a biodiverzitás, a klíma és az élővilág védelmén keresztül, végső soron az emberi élet és egészség megóvásában "nélkülözhetetlen szerepet vállaljon" . A nemzetközi példák alapján az látszik, hogy a tervezett hazai főhatóság és zöldőrség valóban több olyan egyedi vonással bírhat, amelyek megkülönböztetik a hasonló külföldi modellektől.

A szeptember 18-i kormányszóvivői tájékoztatón tett bejelentés szerint a kabinet új, országos hatáskörű, önálló zöldhatósági csúcsszervet hoz létre, szeptember 30-áig tartó társadalmi egyeztetést indítva a főhatóságról, illetve az azt létrehozó rendelettervezetről. Az Országos Élőkörnyezet-felügyelet Főhatóság környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, géntechnológiai, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat is ellát majd, valamint országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és akkumulátorhulladék-kezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást is.

A 2027. január 1-jén elindítani tervezett főhatóságon belül létrejön a "zöldőrség" is, vagyis

egy olyan, legalább 50 fővel működő egység, amelytől gyors és határozott fellépés várható az állatkínzással, az illegális hulladéklerakással, az erdőkárosítással, az illegális kútfúrásokkal és a kutyaviadalokkal szemben

- mondta el a tájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő.

Ahogy a jogszabálytervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátó Élő Környezetért felelős Minisztérium fogalmaz, Magyarországon egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme. A tervezett magyar kormányzati zöldhatósági csúcsszerv nemzetközi kitekintésben sem előkép nélküli; hasonló, integrált zöldhatósági felügyeleti csúcsszervek, illetve speciális rendészeti egységek más országokban is működnek.

A fejlett környezetvédelmi csúcsszervek és a dedikált, operatív zöldrendőrségek létrehozása és jelenléte általánosságban összefüggést mutat egy ország gazdasági fejlettségével és intézményi stabilitásával, ezzel együtt önmagában nem garancia a hatékony fellépésre. A fejlődő országokban a környezetvédelem gyakran luxusproblémának vagy bürokratikus akadálynak számít, amely lassítja a kormányzati figyelem fókuszában álló beruházásokat és gazdasági növekedést. Bár sok fejlődő ország rendelkezik szigorú zöld törvényekkel, de a hatékony végrehajtás forráshiány vagy korrupciós kockázatok miatt hiányzik.

Ezzel szemben a magasabb jövedelmű államokban már alapelv, hogy az emberi egészséget is veszélyeztető környezeti károk utólagos helyreállítása sokkal drágább, mint a megelőzés.

A magyar kormány által tervezett hatósághoz hasonló integrált csúcsszerv működik például Hollandiában, Írországban vagy az Egyesült Államokban.

A holland Infrastrukturális és Vízügyi Minisztérium közel 2 000 alkalmazottat foglalkoztató felügyeleti szerve (Human Environment and Transport Inspectorate - ILT) integráltan kezeli a környezetvédelem, a hulladékforgalom, a veszélyes anyagok, a talajminőség, sőt a közlekedés és vízügyi infrastruktúra (gátak) ügyét is.

A körforgásos és rendszerszintű szemlélet mellett a digitalizáltságnak is központi szerepe van a hivatal munkájában. Az ILT jó példa a modern, adatvezérelt hatósági munkára is, egyetlen integrált láncolatban kezelve az adminisztrációt és a terepi ellenőrzést.

Az egységes digitális platformra épülő endszeren keresztül például a veszélyes anyagok és hulladékok országon belüli útja (sőt a rotterdami kikötő forgalma is) valós időben követhető, ha pedig a lánc valahol megszakad, a zöldrendőrség azonnal ki tud vonulni a helyszínre.

Emellett azok a cégek, amelyek digitálisan igazolják a tiszta technológiák alkalmazását és folyamatosan transzparens adatokat szolgáltatnak, kevesebb helyszíni ellenőrzést kapnak, ami nem csak nekik jó, de így a hatóság is a magas kockázatú, gyanús vagy adatot nem szolgáltató szereplőkre tudja koncentrálni kapacitásait.

Írország önálló nemzeti környezetvédelmi csúcsszervének (Environmental Protection Agency - EPA Ireland) feladatköre szintén számos területet lefed a klímaügyektől a hulladék- és vízgazdálkodáson át a radiológiai védelemig, beleértve az engedélyezést is. A szerv jellegzetessége, hogy auditálja a helyi (önkormányzati) hatóságokat, így az azok felett gyakorolt ellenőrző és minőségbiztosítási szerepében egyfajta hatóságok hatóságaként működik, súlyos jogsértések esetén bírósági eljárásokat is indítva.

Az Egyesült Államok hasonló nevű szövetségi környezetvédelmi ügynökségének (EPA) Végrehajtási és Megfelelőségbiztosítási Hivatala (OECA) a környezetvédelmi, hulladék-, víz- és levegőszennyezési bűncselekményeket vizsgálja, polgári és büntetőjogi úton érvényesítve az ország környezetvédelmi törvényeit. Az OECA az EPA regionális irodáival, valamint a helyi kormányokkal és más szövetségi ügynökségekkel együttműködésben dolgozik,

de a nemzeti prioritások, kezdeményezések és iránymutatások kidolgozásában, illetve a környezetvédelmi törvények betartását biztosító szabályzatok kidolgozásában is részt vesz.

A fentieken túl, a tervezett magyar főhatóságon belül létrehozandó zöldőrséghez hasonló környezeti rendészeti egységek tevékenykednek például Franciaországban, Lengyelországban, illetve Németországban és Ausztriában.

A francia OFB egy természet- és vadvédelmi, vízügyi rendészeti egységeket is összefogó országos ügynökség, amely több ezer, fegyverrel is ellátott egyenruhást alkalmaz, akiknek határozott rendészeti jogkörük van az orvvadászat, az illegális hulladéklerakás, az erdő- és vizesélőhely-károsítás ellen való fellépéshez.

A lengyel GIOŚ szintén egy országos környezetvédelmi felügyelet, amely saját, dedikált bűnüldözési részleggel is rendelkezik, de a fizikai kényszerítő erőt a rendőrséggel való szoros együttműködés biztosítja. Az illegális nemzetközi hulladékszállítás és a mérgező vegyihulladék-lerakások felszámolására specializálódott mobil egységei magyar viszonyokra tekintettel is jó példának számítanak.

Német nyelvterületen, Ausztriában és Németországban pedig olyan szakosodott rendőrségi egységek működnek, amelyek a környezetvédelmi hatóságokkal együttműködve lépnek fel az illegális hulladékmaffia vagy állatvédelmi bűncselekmények ellen.

A fenti példák egyik lényeges tanulsága az integráltság szempontjából, hogy

az ipari, vízügyi, illetve hulladékgazdálkodási adatok összevonása csökkenti a hatósági vakfoltokat.

A tervezett hazai zöldőrség kapcsán pedig az egyik fő konklúzió az lehet, hogy egy ilyen típusú, korlátozott létszámú szerv akkor tud hatékonyan, elrettentő erővel fellépni, ha nemcsak egy hagyományos, jegyzőkönyveket író és bírságokat kiszabó ellenőrző hivatal, hanem bűnügyi és igazságügyi szintű jogosítványokkal, módszertannal és rendőrségi háttérrel is rendelkezik.

A társadalmi konzultációra bocsátott jogszabálytervezet láthatólag támaszkodik a fenti tapasztalatokra, ugyanakkor a nemzetközi gyakorlat és a hazai kormányzati terv alapján a tervezett Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság és a zöldőrség modellje több olyan egyedi vonással is bírhat, amelyek megkülönböztetik a külföldi előképektől.

A magyar csúcsszervről rendelkezésre álló információk egy kifejezetten centralizált, hibrid struktúrát vetítenek előre, erősen integrált portfólióval, amely a máshol sokszor 3-4 különálló minisztériumhoz vagy ügynökséghez tartozó területet fog össze.

Számos országban, például az Egyesült Államokban vagy Németországban az erdészet és a klasszikus környezetvédelem ügyét egymástól független, nem ritkán egymással érdekellentétben álló szervezetek képviselik, ahogyan például a géntechnológia és az állatvédelem egy csúcsszervbe való integrálása is ritkának számít nemzetközileg.

Ami a zöldőrségeket illeti, ezek külföldön elsősorban ipari léptékű szennyezésekre, védett fajok kereskedelmére vagy az illegális halászatra-vadászatra fókuszálnak, ezzel szemben a magyar zöldőrség kiemelt feladatai közé tartozhat a kutyaviadalok és az állatkínzás elleni fellépés is, ami nemzetközileg is egyedülállóvá teheti az egységet. Ilyen különleges pont lehet továbbá az is, ha a hazai, országos szintű gyorsreagálású egység dedikált feladatául kapja meg az illegális kútfúrások felszámolását - ha valóban így történik, akkor az a magyar zöldőrség régióspecifikus, a helyi vízkészlet-védelmi prioritásokat tükröző sajátossága lesz.

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